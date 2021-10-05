«Локомотив» уволил Николича и назначил Лоськова

Московский «Локомотив» отправил в отставку главного тренера Марко Николича и назначил на его место экс-игрока клуба Дмитрия Лоськова. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Лоськов стал исполняющим обязанности главного тренера. До этого он работал в тренерском штабе «Локо» с 2016 года. В качестве игрока он выступал за команду с 1997 по 2007 годы и с 2010 по 2013 годы.

Отставка Николича была анонсирована накануне, 4 октября.

На прошлой неделе «Локомотив» потерпел первые поражения в Российской премьер-лиге и Лиге Европы. Команда идёт четвёртой в РПЛ после 10 туров. Под руководством Николича «железнодорожники» заняли второе место в сезоне-2019/20 и третье в сезоне-2020/21, а так же выиграли Кубок России.