Анонсирована отставка главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич покинет пост в ближайшие дни. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

По его информации, сегодня, 4 октября, у Николича состоится встреча с руководством «Локомотива» и «РЖД». На ней будет обсуждаться отставка сербского тренера.

Отмечается, что инициатором отставки является Ральф Рангник, руководитель спортивного департамента клуба.

На прошлой неделе «Локомотив» потерпел первые поражения в Российской премьер-лиге и Лиге Европы. Команда идёт четвёртой в РПЛ после 10 туров. Под руководством Николича «железнодорожники» заняли второе место в сезоне-2019/20 и третье в сезоне-2020/21, а так же выиграли Кубок России.

30 сентября сообщалось, что приехавших из России болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с «Лацио».