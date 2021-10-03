Анонсирована отставка главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич покинет пост в ближайшие дни. Об этом
По его информации, сегодня, 4 октября, у Николича состоится встреча с руководством «Локомотива» и «РЖД». На ней будет обсуждаться отставка сербского тренера.
Отмечается, что инициатором отставки является Ральф Рангник, руководитель спортивного департамента клуба.
На прошлой неделе «Локомотив» потерпел первые поражения в Российской премьер-лиге и Лиге Европы. Команда идёт четвёртой в РПЛ после 10 туров. Под руководством Николича «железнодорожники» заняли второе место в сезоне-2019/20 и третье в сезоне-2020/21, а так же выиграли Кубок России.
30 сентября сообщалось, что приехавших из России болельщиков «Локомотива» не пустят на матч с «Лацио».