«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с французским «Марселем» со счётом 1:1 в первом матче группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на «РЖД Арене».



На 59-й минуте «Марсель» открыл счёт — с пенальти мяч забил Дженгиз Ундер. На нём сфолил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Локомотив» сравнял счёт под занавес матча — на 89-й минуте мяч забил 19-летний полузащитник Фаустино Анджорин. Он вышел на замену на 63-й минуте.



В следующем туре 30 сентября «Локомотив» встретится с «Лацио» в гостях, а «Марсель» сыграет с «Галатасараем».

15 сентября московский «Спартак» на своём поле уступил варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Тушино на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Руя Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).