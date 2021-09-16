16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы

22:00, 16 сентября 2021
«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с французским «Марселем» со счётом 1:1 в первом матче группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на «РЖД Арене».

На 59-й минуте «Марсель» открыл счёт —  с пенальти мяч забил Дженгиз Ундер. На нём сфолил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Локомотив» сравнял счёт под занавес матча — на 89-й минуте мяч забил 19-летний полузащитник Фаустино Анджорин. Он вышел на замену на 63-й минуте.

В следующем туре 30 сентября «Локомотив» встретится с «Лацио» в гостях, а «Марсель» сыграет с «Галатасараем».

15 сентября московский «Спартак» на своём поле уступил варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Тушино на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Руя Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео