«Локомотив» подписал футболиста юношеской сборной Украины

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Московский «Локомотив» объявил о переходе украинского защитника «Шахтёра» Марка Рене Мампасси, говорится на официальном сайте клуба. 18-летний спортсмен будет выступать под 18 номером в команде.

Локомотив» усилился 18-летним игроком юношеской сборной Украины. Мампасси — воспитанник донецкого «Шахтёра». В 2021 году он выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 14 матчей.

Мампасси — украинец конголезского происхождения. Он родился в Донецке. Защитник привлекался к играм за сборную U-17 и U-19.

Ранее сообщалось, что спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн признался, что причиной отставки главного тренера Марко Николича было желание привить команде другой стиль игры. По словам функционера, это необходимо для развития футболистов и повышения их трансферной стоимости.