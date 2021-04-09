«Локомотив» победил «Спартак» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/6813cef2-9af4-11eb-9530-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Черкизово» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на 22-й минуте открыл полузащитник Франсуа Камано. На второй добавленной к первому тайму минуте преимущество «железнодорожников» увеличил нападающий Фёдор Смолов, передаёт Lenta.ru.

После 25 матчей «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидером является петербургский «Зенит» с 54 очками.

Накануне «Краснодар» в гостевой встрече 25-го тура РПЛ проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Отличился на 62-й минуте Горан Чаушич. Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вышел на поле впервые после травмы, пропустив 491 день. «Оружейники» не могли одолеть «Краснодар» с 29 сентября 2017-го (1:0), потерпев поражение во всех шести матчах.

Выезд «Краснодара» стал первым под руководством Виктора Гончаренко, возглавившего команду 6 апреля после ухода из ЦСКА. Он сменил Мурада Мусаева, подавшего в отставку на фоне разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского «Ахмата» (0:5), писал NEWS.ru.