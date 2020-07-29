«Локомотив» может выйти на матч за Суперкубок вторым составом

https://static.news.ru/photo/f4332a24-d243-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков выразил озабоченность по поводу слишком плотного календаря нового сезона РПЛ.

В беседе с Championat.com Мещеряков отметил , что график игр для его команды в начале сезона располагает к травмам. Председатель совета директоров допустил, что на матч за Суперкубок России с петербургским «Зенитом» «железнодорожники» выставят второй состав.

Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр, — подчеркнул Мещеряков.

По мнению председателя совета директоров, семь игр за 21 день, которые «Локомотив» должен будет сыграть согласно календарю, — «это явный перебор». Мещеряков заметил, что такой плотной график не способствует хорошей игре и грозит травмами игрокам.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск, Первый канал покажет её в прямом эфире.

Как передавал NEWS.ru, «Локомотив» близок к заключению соглашения с защитником Виталием Лысцовым, в минувшем сезоне игравшем за «Крылья Советов». Игрок прошёл медосмотр в московском клубе.