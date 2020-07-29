«Локомотив» может выйти на матч за Суперкубок вторым составом

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков выразил озабоченность по поводу слишком плотного календаря нового сезона РПЛ.
В беседе с Championat.com Мещеряков
Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр, — подчеркнул Мещеряков.
По мнению председателя совета директоров, семь игр за 21 день, которые «Локомотив» должен будет сыграть согласно календарю, — «это явный перебор». Мещеряков заметил, что такой плотной график не способствует хорошей игре и грозит травмами игрокам.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск, Первый канал покажет её в прямом эфире.
Как передавал NEWS.ru, «Локомотив» близок к заключению соглашения с защитником Виталием Лысцовым, в минувшем сезоне игравшем за «Крылья Советов». Игрок прошёл медосмотр в московском клубе.
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