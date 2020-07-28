Защитник «Крыльев Советов» Лысцов проходит медосмотр в «Локомотиве»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов оказался близок к переходу в «Локомотив».
Так, 25-летний футболист проходит медицинский осмотр в столичном клубе,
Известно, что Лысцов является воспитанником академии «Локомотива». После ухода из клуба футболист выступал за «Униан Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу». В 2019 году он стал играть за «Крылья Советов».
В сезоне-2019/20 Лысцов провёл за клуб восемь матчей в РПЛ, отметившись лишь одним забитым мячом.
Ранее NEWS.ru писал, что московский «Локомотив» выступил с довольно выгодным предложением к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину.
Так, переход в стан «железнодорожников» на правах свободного агента принесёт форварду €4 млн в качестве подписного бонуса.
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