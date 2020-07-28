Защитник «Крыльев Советов» Лысцов проходит медосмотр в «Локомотиве»

https://static.news.ru/photo/dc19699c-d10f-11ea-84b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckssamara

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов оказался близок к переходу в «Локомотив».

Так, 25-летний футболист проходит медицинский осмотр в столичном клубе, сообщает «Матч ТВ».

Известно, что Лысцов является воспитанником академии «Локомотива». После ухода из клуба футболист выступал за «Униан Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу». В 2019 году он стал играть за «Крылья Советов».

В сезоне-2019/20 Лысцов провёл за клуб восемь матчей в РПЛ, отметившись лишь одним забитым мячом.

Ранее NEWS.ru писал, что московский «Локомотив» выступил с довольно выгодным предложением к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину.

Так, переход в стан «железнодорожников» на правах свободного агента принесёт форварду €4 млн в качестве подписного бонуса.