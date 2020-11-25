«Локомотив» ещё живёт: подопечные Николича увезли ничью из Мадрида в ЛЧ

https://static.news.ru/photo/d19bdc16-2f6a-11eb-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/Instagram.com

После жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов шансы «Локомотива» на выход в евровесну главного еврокубкового турнира казались самыми немногочисленными, в сравнении с остальными российскими клубами («Зенит» и «Краснодар»). В квартете из «Баварии», «Атлетико», «Локомотива» и «РБ Зальцбурга» явными претендентами на выход из группы были две первые команды, а подопечные Марко Николич, если за что-то и могли бороться, то только за третью строчку. Но в итоге всё переменилось: «Локомотив» оказался единственным российским клубом, который к четвёртому туру Лиги чемпионов имел самые ощутимые перспективы на будущее в Европе. В Мадриде «Атлетико» и «Локомотив» предстояло разыграть второе место в группе. Несмотря на все старания «матрасников» по ходу всего матча, игра в итоге завершилась со счётом 0:0. Как «Локомотив» выстоял в Мадриде, рассказывает NEWS.ru.

«Атлетико» без Суареса, «Локо» — с Чорлукой

Главная потеря хозяев перед матчем была связана с Луисом Суаресом. Уругвайский нападающий несколько недель назад сдал положительный тест на коронавирус. Правда, недавняя игра с «Барселоной» (1:0 в пользу «Атлетико») в испанском чемпионате показала, что даже без уругвайца команда смотрится неплохо, поэтому его отсутствие не должно было сильно сказаться. Помимо Суареса, на поле от «матрасников» не могли выйти Врсалько и Эррера. Что касается «Локомотива», то главной позитивной новостью для российской команды стало возвращение защитника и капитана команды Ведрана Чорлуки.

«Локомотив» прижали

Стартовые минуты (да и не только стартовые) решающей встречи на «Ванда Метрополитано» прошли под диктовку хозяев. Футболисты испанской команды, взяв мяч под свой контроль, осели в штрафной площадке «Локомотива». Особенно интенсивными по количеству моментов в исполнении хозяев оказались первые 10–12 минут встречи. Сначала Жоау Феликс пытался переправить мяч от лицевой линии в дальний угол ворот, затем Анхель Корреа мощно прострелил — мяч чудом не попал в угол ворот, следующая вылазка Корреа в связке с Янником Карраско снова чуть не обернулась для российской команды проблемами.

«Локомотиву» в такой ситуации ничего другого не оставалось, как отбиваться всей командой. Выручали на первых порах Ведран Чорлука и Мацей Рыбус. Но одно из главных спасений на в стартовых минутах матча совершил Маринато Гилерме. После разыгранного углового в штрафной российской команды мяч оказался у Маркоса Льоренте, который с невероятной силы направил его в сторону ворот. К счастью, Гилерме вовремя среагировал и отразил достаточно непростой мяч (Гиля в первом тайме ещё не раз спасёт команду).

Казалось, что такая интенсивность непременно должна вылиться в забитый гол, но в какой-то момент, ближе к середине первого тайма, испанцы выключили режим уничтожения и стали спокойно перепасовывать мяч, словно все задачи на игру решены.

А что там россияне? Игроки «Локомотива» только на 30-ой минуте добрались до штрафной соперника, но какими-то обострениями это дело не завершилось. Как быстро вошли, так быстро и вышли. Впрочем, первая неудачная вылазка, как бы это парадоксально ни звучало, всё же придала дополнительный импульс. Сначала на 36-ой минуте последовал прострел Владислава Игнатьева от края штрафной, но более перспективный эпизод случился несколько минут спустя, когда мяч оказался у того же Игнатьева, который невероятным образом остался почти один в штрафной соперника. Если бы полузащитник не поскользнулся (не сделать это было сложно — всю вторую половину первого тайма играли футболисты под проливным ливнем), то эпизод имел все шансы закончиться голом.

«Локомотив» выстоял

Несмотря на то, что второй тайм начался с довольно опасного штрафного, который реализовала московская команда (Мурило мог ударом головой переправишь мяч в сетку ворот), всё равно испанцы продолжали доминировать. Их старания и во второй сорокапятиминутке наконец вылились в гол. После штрафного, разыгранного Карраско, мяч попал в вратаря «Локомотива». Гилерме отбил дальний удар прямо перед собой — и Коке добавил с линии вратарской! 1:0. Правда недолго пришлось радоваться испанцам. Через пару минут гол был отменён — офсайд.

К концовке встречи у обеих команд было почти равное количество моментов (у москвичей в особенности мог отличиться Зе Луиш на самой последней минуте), но довести дело до забитого мяча никто в итоге не смог. Российской же команде без каких-либо прикрас сохранить «сухой» счёт помог голкипер. Молодец, Маринато, исправился после Сербии!

«Локомотив», выстояв в Мадриде, теперь имеет в копилке три очка, что позволяет команде продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Подумать только!

«Зенит» и «Краснодар», как у вас дела?