Официально Минамино станет игроком «Ливерпуля» 1 января 2020 года. Сумма выкупа составит 7,25 млн фунтов. 24-летний японец будет выступать под 18-м номером.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブルザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1