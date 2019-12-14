https://static.news.ru/photo/3ba9ccee-1e5a-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Педро Роша Фото: spartak.com

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша может перейти в бразильское «Фламенго» на правах аренды.

Соглашение будет рассчитано на один год, при этом у бразильского клуба будет возможность выкупить футболиста за €8,5 млн, сообщает Globo.

Отмечается, что клубы уже договорились об аренде игрока, осталось лишь оформить документы.

Роша перешёл в «Спартак» из бразильского «Гремио» в 2017 году. В составе «красно-белых» игрок провёл 19 матчей, забив один мяч. В прошлом сезоне Роша на правах аренде выступал в бразильском клубе «Крузейро», за который сыграл 33 матча и забил четыре мяча.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды, писал NEWS.ru.