Во вторник, 18 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, которая на два месяца уходила на зимние каникулы. NEWS.ru выделяет основные интриги в парах первого раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света.

«Ливерпуль»: пять месяцев без поражений

Действующий обладатель Кубка чемпионов УЕФА и без пяти минут чемпион Англии нынешнего сезона не знает поражений на протяжении пяти месяцев. То есть в Английской премьер-лиге «Ливерпуль» в текущем сезоне вообще не проигрывал (25 побед и единственная ничья в 26 встречах!), а в Лиге чемпионов единственную осечку допустил на старте группового турнира 17 сентября прошлого года, уступив (0:2) в гостях итальянскому «Наполи».

Впрочем, это не помешало команде Юргена Клоппа выйти в плей-офф с первого места в группе. Здесь жребий приготовил мерсисайдцам двухраундовое противостояние с мадридским «Атлетико», который в чемпионате Испании сейчас занимает четвёртое место, уступая не только «Реалу» и «Барселоне», но и скромному клубу «Хетафе» (который, если помните, поздней осенью не позволил выйти в плей-офф Лиги Европы нашему «Краснодару»).

Естественно, «Ливерпуль» выглядит фаворитом предстоящих поединков с «Атлетико», но наставник «матрасников» Диего Симеоне всегда славился умением зарядить своих подопечных на настоящую битву с более сильными соперниками. Так что защиту титула победителей Лиги чемпионов Юргену Клоппу и его подопечным придётся начинать в экстремальных условиях.

Дортмундские вундеркинды против дуэта Неймар — Мбаппе

Противостояние французского «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Боруссии» из Дортмунда обещает стать одним из самых зрелищных и результативных на старте плей-офф. За «ПСЖ», как известно, давно играет пара суперзвёздных нападающих Неймар — Кильян Мбаппе, и с этой связкой команда Томаса Тухеля автоматически причисляется к клану фаворитов любого турнира.

Кильян Мбаппе (ПСЖ) Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако буквально месяц назад в составе «Боруссии» образовался, возможно, не менее убойный для соперников дуэт форвардов: Эрлинг Холланд — Джейдон Санчо. Обоим по 19 лет, но первый из них — норвежец — уже успел поразить футбольную Европу своей запредельной результативностью, выступая в осенней стадии Лиги чемпионов за австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург».

В зимнее трансферное окно парня купила «Боруссия», и теперь у юного англичанина Санчо, который благодаря своему умению сделать классную результативную передачу действительно может считаться оруженосцем, появился достойный напарник. Если хотите, скандинавский Дон Кихот, успешно воюющий с защитными «мельницами» других клубов.

Так что не спешите в этой паре отдавать предпочтение «ПСЖ» — команде Люсьена Фавра тоже есть чем огорошить соперника.

Особенный против победителей «Зенита»

За английским «Тоттенхэмом» сейчас любопытно следить не только по той причине, что лондонцы в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов добрались до финала, где уступили «Ливерпулю». Интерес вызывает фигура нового главного тренера «шпор»: после отставки аргентинского специалиста Маурисио Почеттино команду возглавил не кто-нибудь, а сам Жозе Моуриньо. Особенный, как он сам себя называет, отлично знаком с английским футболом, проработав несколько лет наставником лондонского «Челси», а затем и «Манчестер Юнайтед».

Противостоять «Тоттенхэму» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов будет немецкий «РБ Лейпциг»: тот самый клуб из семьи «Ред Булл», который на групповом этапе дважды победил петербургский «Зенит», внеся значительный вклад в провальное выступление российского чемпиона на этой стадии. Тренирует «РБ Лейпциг» молодой специалист Юлиан Нагельсманн, о котором только ленивый ещё по осени не упомянул как о хорошем друге и соратнике Доменико Тедеско — нынешнего главного тренера московского «Спартака».

Вот и будет интересно посмотреть, что в итоге окажется более весомым: богатый опыт Особенного Жозе или свежая кровь окрылённого «Ред Буллом» Нагельсманна.

Кому повезёт в ремейке финала ЛЧ-2012?

Да, в паре «Челси» — «Бавария» жребий свёл финалистов розыгрыша Лиги чемпионов восьмилетней давности. Немецкий клуб и его многочисленные болельщики тогда пережили тяжёлый удар, потерпев поражение в серии послематчевых пенальти на родной для них «Альянц Арене» в Мюнхене.

А ведь за семь минут до конца основного времени матча Томас Мюллер вывел германский клуб вперёд. Казалось, нужно лишь удержать победный счёт, однако на 88-й минуте Дидье Дрогба забил ответный мяч. На пятой минуте дополнительного времени «Бавария» получила ещё один великолепный шанс вырвать победу, но Арьен Роббен не смог реализовать пенальти.

Когда дело дошло до послематчевых 11-метровых, стало ясно, что удача больше не будет улыбаться немцам. Так и вышло: лондонцы были точнее в серии (4:3), а решающий пенальти забил всё тот же ивуариец Дрогба.

Челси - Бавария, 2012 г. imago sportfotodienst/Global Look Press

С тех пор «Челси» и «Бавария» на столь высоком уровне не встречались, а это значит, что у мюнхенцев есть прекрасная возможность взять реванш у своих обидчиков. Тем более что в своём национальном чемпионате «Бавария» лидирует, тогда как «Челси» идёт лишь на четвёртом месте.

Зидан и последний шанс Гвардиолы

На сладкое жребий приготовил болельщикам изысканное блюдо — битву двух европейских гигантов: мадридский «Реал» против английского «Манчестер Сити». Право же, эта вывеска вполне могла быть достойна и финала Лиги чемпионов. Однако последние события, связанные с наложением жёстких санкций со стороны УЕФА на клуб из Манчестера (NEWS.ru об этом писал), ставят под сомнение весь проект арабских шейхов по выводу «горожан» в когорту великих футбольных коллективов континента.

Правда, у манкунианцев ещё есть шанс добиться отмены двухлетнего запрета на участие в Лиге чемпионов (вступающий в силу с сезона-2020/21), если спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию, которую наверняка подаст руководство британского гранда. А если нет, то сейчас у наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы фактически остаётся последняя возможность завоевать с «Ман Сити» главный трофей европейского клубного футбола.

SUZUKI, Hiroshige/AFLO/Global Look Press

Разумеется, идейный противник Гвардиолы — главный тренер «Реала» Зинедин Зидан — сделает всё возможное, чтобы бывший наставник «Барселоны» добился триумфа и в Туманном Альбионе. Тем более что «Реал» после невзрачного старта сезона сейчас набрал неплохой ход, вышел в лидеры испанского чемпионата и горит желанием вернуть те недавние времена, когда победы в Лиге чемпионов сыпались на клуб как из рога изобилия. Ведь «сливочные» брали трофей четыре раза за пять лет — в 2014-м и с 2016 по 2018 годы.

Так что это противостояние интересно и в глобальном смысле: вернётся ли испанское доминирование в футбольной Европе или Британия пришла править всерьёз и надолго?