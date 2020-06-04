Лига чемпионов по футболу может быть доиграна в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финальный турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20 в России, пишет Bild.
Сообщается, что УЕФА направил национальным федерациям тендерные документы на право принять турнир. В организации хотят, чтобы принимающая сторона предоставила четыре стадиона в радиусе 100 километров. Отмечается, что изъявили желание принять мини-турнир Лиги чемпионов Россия, Германия и Португалия.
Кроме того, одним из условий получения права на организацию является предоставление принимающей страной налоговых льгот.
В настоящий момент главным претендентом является Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вариант проведения Лиги чемпионов, при котором после четвертьфиналов турнир будет доигран в формате «Финала четырёх», писал NEWS.ru.
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