Лига чемпионов по футболу может быть доиграна в России

https://static.news.ru/photo/73c0b5fe-a62f-11ea-ae55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финальный турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20 в России, пишет Bild.

Сообщается, что УЕФА направил национальным федерациям тендерные документы на право принять турнир. В организации хотят, чтобы принимающая сторона предоставила четыре стадиона в радиусе 100 километров. Отмечается, что изъявили желание принять мини-турнир Лиги чемпионов Россия, Германия и Португалия.

Кроме того, одним из условий получения права на организацию является предоставление принимающей страной налоговых льгот.

В настоящий момент главным претендентом является Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вариант проведения Лиги чемпионов, при котором после четвертьфиналов турнир будет доигран в формате «Финала четырёх», писал NEWS.ru.