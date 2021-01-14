Лидер «Зенита» Артём Дзюба заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/78e46672-5703-11eb-977a-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба заразился коронавирусной инфекцией. Также заболел вратарь «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв.

Ранее стало известно, что игроки не летят в Дубай на сборы команды. В ряде СМИ появились предположения, что это может быть не связано со спортивными моментами. Однако позднее стало известно, что их тесты на COVID-19 дали «сомнительный» результат. Теперь «Зенит» подтвердил, что оба футболиста подхватили инфекцию.

Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Тренерский штаб «Зенита» взял в Эмираты 27 игроков. Среди них ряд молодых футболистов, ранее не привлекавшихся к основе. На первом сборе подопечным Сергея Семака предстоит провести четыре матча. 21 января петербуржцы сыграют с «Ригой», а 24 января сыграют сразу две встречи — против «Пахтакора» и против чемпиона Белоруссии «Шахтёра» из Солигорска. Заключительным матчем на сборе станет игра с «Уралом» 27 января.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное занятие политикой футболиста Артёма Дзюбы после окончания спортивной карьеры.

Роднина считает, что если 32-летний нападающий «Зенита» примет решение стать политиком, то ничего страшного не произойдёт. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию уверена, что узнать мнение людей по этому вопросу можно будет только на выборах.