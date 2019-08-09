Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Фото: Laszlo Geczo/Global Look Press

Тренерский дебют Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонского футбольного клуба  «Челси» стал худшим в истории с 1978 года. 

В стартовом матча Английской премьер-лиги «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Поражение с разницей в 4 мяча, как сообщает Opta Sport, стало худшим тренерским дебютом в «Челси» с 1978.  Для самого Лэмпарда это поражение стало самым крупным в карьере. 

В 1978 году Дэнни Бланчфлауэр проиграл первый матч на посту «Челси» со счетом 2:7.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019, сменив на этом посту Маурицио Сарри, перешедшего в «Ювентус».

Алиссон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок Европы из-за травмы, писал News.ru.

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