https://static.news.ru/photo/6e644632-bccb-11e9-b592-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Лэмпард Фото: Laszlo Geczo/Global Look Press

Тренерский дебют Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонского футбольного клуба «Челси» стал худшим в истории с 1978 года.

В стартовом матча Английской премьер-лиги «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Поражение с разницей в 4 мяча, как сообщает Opta Sport, стало худшим тренерским дебютом в «Челси» с 1978. Для самого Лэмпарда это поражение стало самым крупным в карьере.

В 1978 году Дэнни Бланчфлауэр проиграл первый матч на посту «Челси» со счетом 2:7.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019, сменив на этом посту Маурицио Сарри, перешедшего в «Ювентус».

Алиссон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок Европы из-за травмы, писал News.ru.