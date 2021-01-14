Легенда МЮ Уэйн Руни завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти»

https://static.news.ru/photo/72505fce-573e-11eb-b09c-fa163e074e61_660.jpg Уэйн Руни Фото: Jez Tighe via imago-images.de/Global Look Press

Знаменитый в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, лучший бомбардир в истории национальной команды Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Он стал главным тренером клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти», где и провёл свои последние матчи.

Руни вошёл в состав команды в январе 2020 года, сразу получив капитанскую повязку. Изначально предполагалось, что он будет совмещать выходы на поле с деятельностью в тренерском штабе. А в ноябре прошлого года после отставки главного тренера Филлипа Коку нападающий стал исполняющим обязанности главного тренера. И вот теперь, как сообщается на официальном сайте клуба, он подписал полноценный контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

Возможность стать преемником таких людей, как Брайан Клаф, Джим Смит, Фрэнк Лэмпард и Филлип Коку, — огромная честь. Я могу обещать всем, кто имеет отношение к клубу, всем нашим болельщикам, коллегам и самому себе, что мы выжмем максимум из того потенциала, который я увидел за последние 12 месяцев пребывания в этом легендарном футбольном клубе, — заявил Руни.

Игрок дебютировал в Английской премьер-лиге в составе «Эвертона» в 2002 году. Однако пик его карьеры пришёлся на выступления за «Манчестер Юнайтед», которому он посвятил 13 лет. За «красных дьяволов» он провёл 393 матча и забил 183 мяча. Позже он ненадолго вернулся в «Эвертон», а затем в первый и единственный раз в карьере попробовал себя за границей — с 2018 по 2020 год он выступал за американский «Ди Си Юнайтед». Как уже было сказано, последним клубом Уэйна стал «Дерби Каунти».

В течение 15 лет, с 2003 по 2018 год, Руни являлся одним из лидеров сборной Англии. За неё он провёл 120 игр, в которых 53 раза поразил чужие ворота, что является лучшим результатом в истории национальной команды. В первую тройку главных бомбардиров сборной помимо него входят Бобби Чарльтон и Гари Линекер — 49 и 48 голов соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд назван самым дорогостоящим игроком планеты. Стоимость Рашфорда оценивается в €165,6 млн. На второй строчке рейтинга оказался норвежский нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд (€152 млн), на третьей — защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (€151,6 млн).