Ла Лиге разрешили проводить матчи по пятницам и понедельникам

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дала разрешение на проведение матче чемпионата Испании по футболу по понедельникам и пятницам.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации. Эта мера была принята для того, чтобы завершить прерванный из-за пандемии коронавируса сезон.
RFEF хочет чётко продемонстрировать свою добрую волю, способствуя плавному завершению сезона, и предлагает Ла Лиге проводить матчи в пятницу и понедельник, начиная от момента возобновления соревнований и до конца этого сезона, — говорится в сообщении.
Проведение матче чемпионата Испании было приостановлено в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Возобновление сезона должно произойти 12 июня.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решении возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня.
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