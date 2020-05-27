Ла Лиге разрешили проводить матчи по пятницам и понедельникам

https://static.news.ru/photo/3898ef56-a034-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дала разрешение на проведение матче чемпионата Испании по футболу по понедельникам и пятницам.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации. Эта мера была принята для того, чтобы завершить прерванный из-за пандемии коронавируса сезон.

RFEF хочет чётко продемонстрировать свою добрую волю, способствуя плавному завершению сезона, и предлагает Ла Лиге проводить матчи в пятницу и понедельник, начиная от момента возобновления соревнований и до конца этого сезона, — говорится в сообщении.

Проведение матче чемпионата Испании было приостановлено в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Возобновление сезона должно произойти 12 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решении возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня.