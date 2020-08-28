Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в вопросе об уходе Месси

https://static.news.ru/photo/b35f55ec-eac9-11ea-b31c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/Global Look Press

Ла Лига поддержала «Барселону» в вопросе об уходе нападающего клуба Лионеля Месси. Так, футболист может покинуть команду лишь при условии выплаты €700 млн.

Другими словами, контракт Месси с «Барселоной» продолжает своё действие.

Конфликт Месси с футбольным клубом произошёл из-за пунктов существующего соглашения. Так, нападающему разрешено в одностороннем порядке расторгнуть договор по окончании сезона, однако «Барселона» настаивает на том, что срок действия этой опции уже истёк.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси не явился в расположение «Барселоны» для прохождения теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Процедуру запланировали изначально на утро 30 августа 2020 года, однако спортсмен в назначенное время не пришёл.

К медикам команды тем не менее пришли для ПЦР-тестирования другие игроки. Среди них уругваец Луис Суарес, испанцы Серджи Роберто и Жерар Пике, чилиец Артуро Видаль.