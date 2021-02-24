Квинси Промес назвал причины своего возвращения в Россию

https://static.news.ru/photo/1d816710-76b8-11eb-b079-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник Квинси Промес, перешедший из «Аякса» (Амстердам) в «Спартак» (Москва), заявил, что согласился на переезд в Россию, потому что это может помочь ему закрепиться в сборной Нидерландов по футболу.

Хочу снова стать важным для [национальной] команды футболистом, мне нужно больше игровой практики. В том числе для того, чтобы попасть на чемпионат Европы. Я должен доказать свою готовность, показать свою лучшую форму. Надеюсь, у меня получится этого добиться, — приводит слова футболиста пресс-служба амстердамского клуба.

24 февраля «Спартак» официально подтвердил переход 29-летнего нидерландца, писал NEWS.ru. «Аякс» получит компенсацию в размере €8,5 млн. Размер выплаты может быть увеличен до €11 млн за счёт различных бонусов.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время он провёл за «красно-белых» 135 матчей и забил 66 мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Футболист уже отправился в Россию на самолёте. Приехать как можно быстрее его попросил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.