Куман официально стал главным тренером «Барселоны»

Фото: The Netherlands v Estonia/Global Look Press

Владелец французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи приобрёл клуб в 2011 году. С этого момента и до первого выхода парижан в 2020-м он потратил на трансферы €1,3 млрд.

Самая дорогая покупка — бразильский нападающий Неймар. Его трансферная стоимость составила €222 млн. На втором месте — форвард Килиан Мбаппе, которого приобрели за 145 млн. Далее в рейтинге самых дорогих...