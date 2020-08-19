Куман официально стал главным тренером «Барселоны»

Нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Контракт с Куманом рассчитан до 30 июня 2022 года, говорится на сайте каталонцев.
Человек, подаривший «Барсе» первую в истории победу в еврокубках, возвращается на «Камп Ноу». Однако на этот раз он сделает это в качестве тренера, поскольку голландец имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве менеджера и восемь трофеев в своём резюме, — отметили в пресс-службе.
Свою тренерскую карьеру Куман начал как раз в «Барселоне» в качестве первого помощника тренера. После выступил тренером «Барсы Б» в сезоне-1998/99. Затем он ушёл в «Витесс», а в 2001-м — в амстердамский «Аякс». С этой командой он выиграл два чемпионских титула, Кубок Голландии и Суперкубок Нидерландов, а потом ушёл тренировать португальскую «Бенфику», также взяв Суперкубок страны. В 2006-м снова вернулся в Нидерланды, где с ПСВ (Эйндховен) опять выиграл титул Эредивизи в 2007 году.
Последним местом работы Кумана была сборная Нидерландов.
Как писал NEWS.ru, ранее «Барселона» и спортивный директор Эрик Абидаль расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Добавьте наши новости в избранные источники