NEWS.ru тщательно фильтрует последние слухи о том, в каких клубах может оказаться скандально известный форвард Александр Кокорин. И приходит к выводу, что даже за три миллиона евро эпидемию коронавируса не подкупишь.

Не рвануть ли парню «на выданье» вслед за приятелем Федей

Всё понятно: в период, когда футбольная (да и вся спортивная) жизнь в стране замерла, уже успевшая истосковаться душа болельщика просит хоть каких-нибудь горячих новостей. Спрос, как известно из классической формулы экономики, рождает предложение. Вы хотели футбольного «свежачка»? Распишитесь и получите!

И нечего размениваться по мелочам. Кто у нас был признан лучшим футболистом премьер-лиги (РПЛ) по итогам марта? Правильно, Александр Кокорин. Арендованный футбольным клубом «Сочи» у петербургского «Зенита» форвард накануне своего дня рождения (29 лет ему исполнилось 19 марта) успел провести четыре матча чемпионата, в которых забил три мяча (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. В итоге «курортники», одержав три победы, ушли с последнего места в турнирной таблице, поднявшись даже выше зоны стыковых матчей — на 12-ю строчку в таблице.

Естественно, такой парень «на выданье» не может не заинтересовать многие клубы — и не только в России. А интерес подогревается ещё и тем, что контракт с «Зенитом» у Кокорина истекает в конце нынешнего, приостановленного сезона, и пока нового соглашения с «сине-бело-голубыми» нападающему достичь не удалось. Возможно, и не удастся — и тогда для остальных мог быть как никогда актуальным девиз: «Налетай — подешевело!». Хотя — стоп: далеко не факт, что подешевело.

Как бы там ни было, нет ничего удивительного, что при таком раскладе начали активно циркулировать слухи о том, что Александра хотели бы видеть в своих рядах зарубежные клубы. В Испании, говорят, предметный интерес проявляет «Вальядолид», в Италии — римский «Лацио» и «Дженоа», в Германии — «Фортуна» из Дюссельдорфа. Не «Барселона», конечно, с «Ювентусом» и «Баварией», но тоже вполне себе пристойный список.

Кстати, рвануть в «Вальядолид» Кокорин может хотя бы по той причине, что пару месяцев назад в испанскую Ла Лигу неожиданно метнулся его давний приятель Фёдор Смолов. Правда, новым местом работы форварда «Локомотива» стала «Сельта», но у Саши уже был полезный опыт выступления с закадычным другом за разные клубы. И это не мешало Саше и Паше Мамаеву, тогда ещё игроку «Краснодара», весело проводить свободное время.

Впрочем, что-то мы слишком увлеклись темой зарубежных клубов. А этого делать не следует. Во-первых, по той причине, что бушующая на планете пандемия коронавируса ещё неизвестно когда позволит открыть границы и дать отмашку на возвращение футбола на сильно заражённые местности на Пиренеях, Апеннинах и прочих уголках Европы. Во-вторых, большой вопрос, нужна ли самому Кокорину авантюра с переходом в иностранный клуб. Ему и здесь очень даже неплохо.

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Отдыхает даже Месси!

Поэтому с куда большей серьёзностью стоит подходить к слухам об интересе к бывшему обитателю «Бутырки» со стороны московских клубов. Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и «Зенит», однако непонимание сторон при обсуждении условий нового контракта могло зайти слишком далеко. И, возможно, в Петербурге уже мысленно поставили на Кокорине крест.

Что касается вариантов в столице, к которым Александра подталкивает и его семья, то здесь речь идёт о двух клубах — «Динамо» и «Локомотиве». Оба можно назвать родными для футболиста: в стане «железнодорожников» прошли все юные годы нападающего (с девяти до 17 лет он играл за команды «Локо» разных возрастов), а в рядах «бело-голубых» Кокорин, собственно говоря, и стал известен широкой публике, проведя за команду более 170 матчей и забив около полусотни мячей.

Впрочем, в «Динамо» информацию об интересе к блудному сыну не подтвердили, хотя и с несколько расплывчатой формулировкой.

Мы никак не комментируем трансферные слухи, кто и что написал. Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте, — заявили корреспонденту NEWS.ru в клубе.

А ведь ранее появилась информация, что «бело-голубые» намерены перебить финансовые предложения «Локомотива»: якобы Кокорин уже договорился с «красно-зелёными» о трёхлетнем контракте, согласно которому ежегодно будет получать по €3 млн.

И вот здесь начинается самое интересное. Следом появилась совсем уж шокирующая сознание неподготовленного читателя информация, что со стороны Александра руководству клуба были поставлены два условия (!): первое — из «Сельты» в «Локо» должен быть возвращён в целости и сохранности приятель Федя Смолов, второе — с поста главного тренера команды следует уволить Юрия Сёмина, с которым потенциальный новичок «красно-зелёных» не желает работать.

Как вам это нравится? Похоже, здесь отдыхает даже сам Лионель Месси, которому давно приписывают чрезмерное влияние на трансферную политику «Барселоны» и регулярное вмешательство в определение состава на тот или иной матч тренерским штабом.

Стоит ли удивляться, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков весьма своеобразно прокомментировал возможный трансфер Кокорина, а также выдвигаемые футболистом условия.

Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение, появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательнее относиться к собственному здоровью. Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется, — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Черчесов «всё по делу сказал»

Сам «увольняемый» (впрочем, далеко не только Кокориным, о чём совсем недавно писал NEWS.ru) Юрий Сёмин предельно кратко отреагировал на взбудоражившую всю футбольную общественность новость.

Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями — не ко мне, — приводит «Чемпионат» слова наставника «Локо».

Не станем полностью исключать сам факт возможного перехода Кокорина в «Локомотив», да и «Динамо» даже после приобретения Николая Комличенко вряд ли может утверждать, что полностью решило все свои проблемы в атаке. Александр вполне может оказаться в любом из этих клубов, но главный вопрос — даже не когда это произойдёт, а когда появится возможность реально говорить о трансферах и формировании составов команд на будущий сезон. Потому что ещё неясна судьба сезона нынешнего, а вместе с ней густым туманом покрыто всё ближайшее будущее российского футбола.

В этом отношении радует предельная ясность, с которой обе заинтересованные стороны высказались по поводу вероятного возвращения Кокорина в сборную России. Её наставник Станислав Черчесов в прямом эфире федерального спортивного телеканала подчеркнул, что ни для кого двери в национальную команду не закрыты и что очень рад видеть, как происходит реинкарнация Александра в «Сочи». Но при этом не преминул напомнить, что всех своих успехов в последние годы российская сборная добилась без участия Кокорина. Поэтому доводы футболиста для того, чтобы на него снова обратили внимание тренеры главной команды страны, должны быть весьма убедительными.

В свою очередь форвард в интервью официальному сайту РПЛ признался, что рад переносу Евро-2020 на год, поскольку это даёт ему больше времени, чтобы проявить себя и снова попасть в сборную.

Для меня это большой плюс. У меня будет ещё много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Он (Черчесов. — NEWS.ru) всё по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме — тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной, — сказал Кокорин.

Хорошие, правильные слова. И, что самое главное, ни намёка на желание убрать Черчесова с должности главного тренера как одно из необходимых условий собственного возвращения в сборную...