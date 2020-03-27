https://static.news.ru/photo/4b4558b6-6fff-11ea-80e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В футбольном клубе «Динамо» отказались отвечать на вопрос о заинтересованности коллектива нападающим «Сочи» Александром Кокориным.

Мы никак не комментируем трансферные слухи, кто и что написал. Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте, — сказали корреспонденту NEWS.ru в клубе.

Ранее появилась информация, что «бело-голубые» намерены перебить финансовые предложения «Локомотива», который уже договорился о трёхлетнем контракте с «железнодорожниками» с зарплатой 9 млн евро, писал NEWS.ru.