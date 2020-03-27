В футбольном клубе «Динамо» отказались отвечать на вопрос о заинтересованности коллектива нападающим «Сочи» Александром Кокориным.
Мы никак не комментируем трансферные слухи, кто и что написал. Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте, — сказали корреспонденту NEWS.ru в клубе.
Ранее появилась информация, что «бело-голубые» намерены перебить финансовые предложения «Локомотива», который уже договорился о трёхлетнем контракте с «железнодорожниками» с зарплатой 9 млн евро, писал NEWS.ru.
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