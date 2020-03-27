https://static.news.ru/photo/219ea83e-6ffd-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Динамо» намерен подписать в летнее трансферное окно контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, играющим за «Сочи» на правах аренды.

Сообщается, что «бело-голубые» намерены перебить финансовые предложения «Локомотива», который уже договорился о трёхлетнем контракте с «железнодорожниками» с зарплатой €9 млн, пишет «Спорт день за днём».

Действующее соглашение с «Зенитом» рассчитано до июня.

За «Локомотив» Кокорин выступал с 2000 по 2008 год, за «Динамо» — в 2008–2013 и 2013–2015 годах.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Сочи» четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее также сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Футболистом интересуются итальянские «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна», а также французский «Марсель», писал NEWS.ru.