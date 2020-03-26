https://static.news.ru/photo/f67e8f90-6f69-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: pfcsochi.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Футболистом интересуются итальянские «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна», а также французский «Марсель», об интересе которого ранее рассказывал сам Кокорин.

Отмечается, что семья Кокорина хочет жить в Москве — это может стать препятствием к переезду футболиста. Если Кокорин останется в России, существует наибольшая вероятность его перехода в «Локомотив». Также футболистом может заинтересоваться «Динамо», сообщает журналист Сергей Егоров на своём YouTube-канале «Футбольный Биги».

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение.