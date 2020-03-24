NEWS.ru — о ситуации в московском «Локомотиве», где регулярно появляются кандидаты на смену действующему главному тренеру, а сам Юрий Сёмин при этом продолжает работать и давать результат.

Кому грозит режим самоизоляции

Боссам футбольного клуба «Локомотив» можно только поаплодировать и несколько раз прокричать «браво!» — как же, ведь они необычайно дальновидны в своём желании не оставить команду без главного тренера в период разгула коронавирусной эпидемии. Нынешнему наставнику «красно-зелёных» ни много ни мало 72 года, в середине мая стукнет 73, и Юрий Палыч является единственным специалистом в Российской премьер-лиге (РПЛ), входящей в так называемую группу эпидемиологического риска. Не случайно столичный мэр Сергей Собянин издал специальный указ, согласно которому все пожилые люди старше 65 лет в период пандемии обязаны перейти на режим самоизоляции. Иными словами, сидеть дома и без надобности нос на улицу не высовывать. А как же, извините, в таком случае Юрий Палыч будет исполнять обязанности главного тренера? На удалёнке? Нет, это непорядок!

Юрий Семин Сергей Булкин/NEWS.ru

И «железнодорожный» конвейер по поиску кандидатов на замену «почтенному старцу» заработал на полную катушку. На минувшей неделе в спортивных СМИ начала фигурировать фамилия сербского специалиста Марко Николича, ранее работавшего с белградским «Партизаном». Теперь все обсуждают нового претендента на роль «машиниста» — португальца Педру Мартинша, ныне возглавляющего греческий «Олимпиакос».

Не беда, что эти тренеры «широко известны узкому кругу» специалистов и болельщиков, — главное, что их можно назвать мужчинами в полном расцвете сил, с ритмичным пульсом, хорошей кардиограммой, здоровым румянцем на щеках и, как говаривал Остап Бендер, печенью без признака камней.

Шутки шутками, но всё это «Локомотив» уже проходил. Причём приезжали в Черкизово и Баковку люди с куда более громкими именами — Славолюб Муслин, например, или Славен Билич. Был и португальский первооткрыватель «железнодорожной Москвы» — Жозе Коусейру, которому быстренько прилепили ярлык «второго Моуриньо». Да вот беда: ни у одного из иностранных специалистов разогнать «паровоз» до чемпионских скоростей не получилось.

Зато получалось — и не один раз! — у Сёмина. Причём последний титул «красно-зелёными» был завоёван совсем недавно — аккурат перед чемпионатом мира в России, весной 2018-го. Юрию Палычу, если что, на то время уже исполнился 71 год. Уж не потому ли президент РФ постоянно задумывается о повышении пенсионного возраста?

А если серьёзно, за последние годы «Локомотив» постоянно что-то выигрывал. Не золото премьер-лиги, так Кубок России — в 2017 и 2019 годах. И не случайно во многом благодаря Сёмину «железнодорожники» снискали славу кубковой команды, имея самую большую коллекцию этих трофеев в России — хрустальный «сервиз» на восемь персон.

Новая роль для Мурило, новый вызов для Смолова

Увы, после своего последнего возвращения в «Локомотив» в 2016 году мэтру отечественного тренерского цеха постоянно приходится пробивать дорогу к трофеям через препятствия, чинимые внутри руководящей верхушки клуба. Чемпионский титул — 2018 пришёл к «красно-зелёным» в жёстком закулисном противостоянии Палыча с тогдашним гендиректором клуба Ильёй Геркусом.

Затем, когда на этой должности оказался известный медийный персонаж Василий Кикнадзе, давно входивший в состав совета директоров клуба, казалось, все внутренние распри в «паровозном царстве» останутся в прошлом. Да и сам Кикнадзе, организовавший встречу с представителями СМИ, едва ли не с восторгом рассказывал, какое неизгладимое впечатление производит на него юношеский задор и тактическая гибкость Сёмина, его умение быстро улавливать все веяния футбольной моды и адаптировать их к своей команде.

Однако идиллия, если таковая и была, просуществовала недолго: в совете директоров «Локо» хватало персонажей, которым засидевшийся на посту главного тренера Сёмин был как кость в горле. NEWS.ru ещё прошлым летом писал, что между наставником и руководством клуба возникла напряжённость по вопросам трансферной политики. Проще говоря, Юрию Палычу не купили тех игроков (конкретно — нападающих), которых он просил, зато «подсунули» молодого неоперившегося бразильского полузащитника Мурило.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой бы на месте Сёмина встал в позу, загнал «ненужного» новичка в дубль и окончательно сжёг все мосты в противостоянии с клубными боссами. Но мэтр поступил как профессионал: нашёл для Мурило неожиданную, но весьма полезную роль в видоизменённой тактической схеме (болельщики наверняка не забыли, при каких обстоятельствах «Локомотив» в гостях обыграл немецкий «Байер» из Леверкузена в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов), а затем постепенно приучал бразильца к расширению тактического кругозора, доверяя ему, например, позицию центрального защитника.

Зимой мы стали свидетелями ещё одной поучительной истории с подтекстом — когда на финише дозаявочного периода из «Локо» в «Сельту» вдруг сорвался Фёдор Смолов. В качестве одной из причин называлось нежелание форварда российской сборной играть под руководством Сёмина, который, дескать, «достал» всех своими архаичными методами построения тренировочного процесса.

Даже если это и так, то, во-первых, и хорошо, что нашлась причина, которая сумела «выкурить» талантливого нападающего из уютной и комфортной России и дать ему шанс попробовать себя в европейском топ-чемпионате. Если сейчас спросить Смолова, жалеет ли он об отъезде в скромный клуб испанской Ла Лиги, думается, вряд ли ответ будет положительным.

А во-вторых, разве не замечательно, что в РПЛ, где во всех командах уже работают тренеры новой волны и формации, которым ещё нет и «полтинника» (или совсем немного больше), пока сохраняется возможность увидеть творческий спор «учитель — ученик», если брать в расчёт возраст наставника? Вам нравится, как много свободы и самостоятельности вам даёт условный Виктор Гончаренко, Доменико Тедеско или Дмитрий Парфёнов? Окей, возьмите и на поле докажите, что свежая тренерская метода гораздо эффективнее «застарелых конспектов» мастодонта Сёмина!

Мэтр пока справляется — не благодаря, а вопреки

Но что мы наблюдали в последнем — перед уходом на карантин — туре РПЛ? «Ростов» Валерия Карпина, отличающийся в нынешнем сезоне симпатичным, организованным и результативным футболом, был буквально сметён с газона десятиминутной вспышкой реактивности «железнодорожников», забивших три гола. Опытный «учитель» в одну калитку переиграл «ученика», который моложе его на 22 года.

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эта победа, кстати, не только принесла «Локомотиву» три очка — она может иметь весьма серьёзную выгоду в стратегическом плане. Дело в том, что после выигрыша на берегах Дона «железнодорожники» вышли на второе место в таблице РПЛ, и если пандемия коронавируса, к примеру, не пойдёт на спад в ближайшие месяцы, наверняка будет принято решение текущий чемпионат не доигрывать. Тогда придётся либо аннулировать его результаты, либо присудить командам те места, которые они занимают после 22 туров из 30.

И вот при таком раскладе «Локомотив» вместе с идущим на первом месте петербургским «Зенитом» получит прямую путёвку в групповой турнир Лиги чемпионов — в отличие от остающегося третьим «Краснодара», которому придётся пробивать себе дорогу сквозь сито отборочных раундов. А «Ростов», откатившийся на четвёртую строчку таблицы, и вовсе будет довольствоваться участием в Лиге Европы.

Вся эта гипотетическая футбольная арифметика вперемешку с теорией вероятности приведена здесь лишь для того, чтобы подчеркнуть ту важнейшую роль, которую играл и продолжает играть Юрий Палыч в судьбе «красно-зелёного» клуба. Однако, судя по событиям последнего года, опытнейший и всем всё доказавший тренер до конца своих дней в большом футболе вынужден будет работать под колоссальным давлением со стороны недоброжелателей, притаившихся за его спиной в его же родном клубе.

Ведь никто не забыл, как во время зимней паузы неожиданно и буквально из воздуха возникла фигура Йиндржиха Трпишовски, которого тоже называли потенциальным кандидатом на смену Сёмину у руля «Локо». Теперь того чешского ноунейма сменили сербский и португальский. И этот процесс — теперь уже нет никаких сомнений — будет продолжаться бесконечно.

Расчёт засевших в засаде противников Юрия Палыча прост — взять неугодного тренера психологическим измором. Ведь когда тебе постоянно сверлят мозг фамилиями из пополняющегося списка потенциальных сменщиков, вольно или невольно можно дать слабину, сорваться, допустить роковую ошибку. Очевидно, что рокировка на посту главного тренера «красно-зелёных» станет неотвратимой, если по итогам сезона команда останется без Лиги чемпионов. То есть займёт место ниже третьего.

Но пока Сёмин справляется. Не благодаря, а вопреки обстоятельствам. И ударам в спину от своих. Остаётся только снять перед Палычем шляпу. И пожелать и впредь не ломаться под ударами судьбы и тех самых «друзей», при наличии которых не надо и врагов.