https://static.news.ru/photo/b9cfca2a-5f4a-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: Alexander Wilf/Russian Look/GlobalLookPress

В поединке двух лидеров второго по рангу дивизиона российского футбола — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — подмосковных «Химок» и столичного «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России преимущество одной команды над другой оказалось подавляющим. «Химки» под руководством Сергея Юрана разгромили «автозаводцев», которыми руководит Сергей Игнашевич, со счётом 5:1. После окончания встречи на вопросы журналистов, в том числе и NEWS.ru, ответили Юран и Николай Савичев, входящий в тренерский штаб «Торпедо».

Юран: сказал игрокам: «Отойдёте в свою штрафную — просто порву!»

— Благодарен футболистам, потому что мы вместе работаем не так много времени, несколько недель, — отметил Юран. — Главное, что радует: игроки меня слышат и стараются выполнять на поле то, о чём я их прошу. Но даже при таком крупном счёте не могу сказать, что у нас не было ошибок, и я всем доволен. Но, работая с любой командой, я всегда выделяю главное: чтобы футболисты действовали на поле с запредельным желанием и полной самоотдачей.

— «Химки» играли с тремя центральными защитниками. Постоянно будете использовать эту схему в матчах чемпионата ФНЛ?

— Мы совсем недавно начали её наигрывать. Сделать это пришлось во многом вынужденно — потому что в зимнюю паузу команду покинул Александр Филин. Мы понимали, что уход этого защитника станет большой потерей для нашей команды, но я просто не имел права не отпустить футболиста. Поступило хорошее предложение от клуба премьер-лиги («Тамбова». — NEWS.ru), и я по глазам видел, как парень хочет себя попробовать на этом уровне. Нужно уважать игрока и как человека, и как футболиста, уважать его интересы. Вот при таких обстоятельствах мы перешли на схему с тремя центральными защитниками, но сразу оговорюсь, что она не будет основной для «Химок». На установке перед игрой были даны вводные, что мы хотим увидеть, а игроки на поле все эти задумки реализовали. Поэтому столь убедительная победа — заслуга футболистов, всей команды.

— Что вам конкретно не понравилось в игре «Химок» при крупном победном счёте? Какие недочёты вы заметили?

— Нам не удался отрезок игры после первого забитого мяча. Когда ты ведёшь в счёте, необходим более спокойный контроль мяча. Но мы, открыв счёт, на какое-то время — минут на 15-20 — вдруг стали слишком прижиматься к своим воротам. Обязательно скажу игрокам на разборе матча: ни в коем случае нельзя отдавать преимущество сопернику, если ты повёл в счёте. В перерыве удалось настроить команду таким образом, чтобы они представили, что на табло горят нули, и ни при каких обстоятельствах нельзя начинать играть по счёту. Прямо так и сказал: «Отойдёте в свою штрафную — просто порву!» Но ребята — молодцы, сумели во втором тайме не только создать несколько голевых моментов, но и реализовали их.

— После зимней паузы российские арбитры с особым пристрастием стали отслеживать все действия и фразы тренеров каждой команды, и в первых весенних матчах мы уже видели красные и жёлтые карточки, показанные наставникам и их ассистентам. Вы тоже попали под раздачу в поединке с «Торпедо», схлопотав предупреждение. Будете ли теперь сдерживать эмоции по ходу матча в технической зоне и следить за тем, как бы не получить дисквалификацию за перебор карточек?

— Вы же знаете — я человек эмоциональный, поэтому трудно бывает держать себя в руках. Мой выплеск эмоций в матче с «Торпедо» был связан с тем, что против нашего игрока соперник применил грубый приём с риском нанести тяжёлую травму. А я сам был в подобной ситуации, когда ещё до отъезда в Португалию, играя за киевское «Динамо», получил очень серьёзный перелом. Был даже риск на всю жизнь остаться хромым, естественно, досрочно завершив футбольную карьеру. И когда я уже в качестве тренера вижу подобные моменты, на которые судьи не реагируют, контроль над собой теряешь. Конечно, буду стараться сдерживать себя, но, поверьте, порой это бывает невероятно тяжело.

— Во многих интервью вы повторяете, что не станете предпочитать иностранного футболиста российскому, если этот легионер значительно не выше классом местного игрока. Против «Торпедо» во втором тайме вы выпустили на поле нападающего из Кот д’Ивуара Мохамеда Конате. Как оцените его игру в этом матче и в целом перспективы заиграть в «Химках»?

— Конате не было с нами на кипрских сборах — он тренировался с молодёжной командой «Химок». Когда мы вернулись с Кипра, я поехал посмотреть контрольную игру «молодёжки» и пообщался с её тренером. Для меня было важно узнать отношение Конате к делу, к тренировочному процессу. Наставник молодёжной команды хвалил этого нападающего, отмечал его старание и результативность. Я в этом и сам убедился — в той контрольной игре Мохамед забил два мяча. Выпуская его в матче с «Торпедо», можно сказать, я дал ему аванс, потому что как футболиста пока не очень хорошо Конате изучил. Но по таким качествам, как старательность и желание играть с полной самоотдачей он произвёл приятное впечатление. Я видел, как у него горят глаза, когда он выходил на замену, а это для меня — самое главное. А что касается иностранных футболистов, я своего мнения не изменил: легионер должен быть на две головы выше местного игрока, чтобы играть в основном составе. Иначе он попросту будет занимать чужое место и мешать профессиональному росту доморощенных футболистов.

— Верите ли вы в какие-либо приметы или высшие футбольные силы?

— Знаете, у меня сейчас под свитером надета футболка, на которой изображён величайший советский и российский футбольный специалист. Я надел её на февральских сборах на Кипре, где мы участвовали в товарищеском турнире — Кубке ФНЛ, и «Химки» одержали победу. Надел на четвертьфинал Кубка России с «Торпедо» — снова победа. Наверное, я после окончания сезона покажу эту футболку вам.

— На ней изображён Валерий Лобановский?

— Нет. Но к вопросу о высших силах могу сказать следующее. Если ты выходишь на поле и отдаёшь игре всего себя, то где-то там наверху это обязательно увидят, оценят и обязательно тебе помогут в какой-то важный момент.

— Следующий матч у «Химок» — дома с «Томью». Не будет ли у игроков проблем с настроем на этот поединок после фееричной победы над «Торпедо» и выхода в полуфинал Кубка России?

— Никакой эйфории не будет ни у футболистов, ни тем более у меня. Матч, который мы провели с «Торпедо», будет разобран в деталях и, скажем так, ляжет на полку. Да, мы обыграли очень хорошую команду, с которой работает Сергей Игнашевич, прекрасно известный всем как замечательный футболист и перспективный начинающий тренер. Вот если мы пройдём в финал Кубка и обыграем так, к примеру, петербургский «Зенит», тогда это можно будет назвать феерической победой. А пока у нас на повестке дня чемпионат ФНЛ, и я, как человек амбициозный, буду добиваться того, чтобы мои футболисты на каждую игру выходили с такой же мотивацией и самоотдачей, как в поединке с «Торпедо». Кроме того, нам необходимо вернуть химкинских болельщиков на трибуны стадиона, а это можно сделать только такими результатами и игрой, как в четвертьфинале Кубка с «автозаводцами».

Савичев: нам не хватило нескольких контрольных матчей, чтобы поймать игровой ритм

— Мы тщательно готовились к этому матчу, но игра показала, что соперник превзошёл нас во всех компонентах, — признал Савичев. — «Торпедо» в этом поединке не показало командной игры — будем разбираться, почему так произошло. Придётся теперь концентрироваться на оставшейся части чемпионата ФНЛ. На сегодняшний день «Химки» оказались значительно лучше подготовлены. Почему так произошло? У меня есть своё мнение на этот счёт. Предполагаю, что соперник находился в хорошем соревновательном тонусе, поскольку в феврале принял участие в традиционном межсезонном турнире — Кубке ФНЛ, проходившем на Кипре. И даже выиграл его. Нам же не хватило нескольких контрольных матчей, чтобы поймать игровой ритм. Остаётся лишь поздравить «Химки» с хорошей игрой и выходом в полуфинал Кубка России.

— Вы старались подвести команду конкретно к матчу с «Химками» или на данный момент игроки пока ещё находятся под нагрузками и обретут необходимую лёгкость лишь к концу марта — началу апреля?

— Тяжёлый вопрос... Подводили, конечно, к кубковому поединку, по крайней мере, пытались это сделать, но не получилось. Мы должны усиливать свою игру с каждым матчем.

— Не было ли слишком смелым и, возможно, ошибочным решением поставить в стартовый состав сразу пятерых новичков команды?

— Мы для того и приглашали футболистов в «Торпедо», чтобы давать им возможность играть. И мы продолжаем на них рассчитывать, даже несмотря на крупное поражение. Необходимо создать конкуренцию в составе, которой нам явно не хватало в первой части сезона, когда проблемы создавала короткая скамейка. Сейчас с приходом нескольких новых игроков эта проблема должна быть решена.

— Со стороны показалось, что игроки «Химок» вышли на поле умирать за победу, а торпедовцы — сыграть так, как получится. Неужели выход в полуфинал Кубка страны — недостаточная мотивация для ваших подопечных?

— Будем разбираться, чего нам не хватило. Поговорим с футболистами, выясним, какие были допущены ошибки. В составе у нас есть опытные ребята, которые многое прошли, и могут высказать своё мнение тренерскому штабу.

— Что скажете об антураже матча с «Химками»? На трибунах местной арены болельщиков «Торпедо» оказалось раз в десять больше, чем фанатов химчан.

— Большое спасибо нашим болельщикам, которые всегда выезжают вместе с «Торпедо» в другие города. Жаль, конечно, что разочаровали их, но в первую очередь мы разочаровали и самих себя.