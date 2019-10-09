https://static.news.ru/photo/701965ce-ea8a-11e9-930f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, на стенде Оргкомитета Евро-2020 жители и гости города смогут увидеть главный трофей европейского футбола.

С 10 по 11 октября Кубок будет выставлен на стенде, посвященном победе сборной СССР на первом чемпионате Европы 1960 года, истории турниров, а также предстоящему Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Для всех желающих экспозиция будет открыта11 октября.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.

Ранее Колобков заявил, что в Нижнем Новгороде планируется проведение многих спортивных соревнований, писал News.ru.