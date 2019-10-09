https://static.news.ru/photo/df90f87c-ea80-11e9-9271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Савина/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что в городе планируется проведение многих спортивных турниров.

Город спортивный. Хотим здесь получить большие соревнования по пятиборью через год, по всем видам спорта. Форум открывает череду крупных соревнований, — сказал Колобков.

Он отметил, что на форуме зарегистрировалось около четырёх тысяч участников, среди которых выдающиеся спортсмены и президенты различных стран.

Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, писал News.ru.