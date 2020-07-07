«Крылья Советов» впервые выиграли при Талалаеве, разгромив в Туле «Арсенал»

https://static.news.ru/photo/34318778-c089-11ea-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckssamara

Самарский клуб «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях одержал убедительную и волевую победу над тульским «Арсеналом» — 4:2.

Счёт на 8-й минуте встречи открыли хозяева — отличился Александр Денисов. Однако за семь минут до перерыва центральный защитник волжан Виталий Лысцов забил ответный мяч головой после навеса Дениса Поповича.

Во втором тайме гости в течение 11 минут довели счёт до крупного, трижды отправив мяч в ворота «оружейников». На 57-й минуте эффектно пробил со штрафного Попович, на 62-й Максим Глушенков воспользовался пасом Антона Зиньковского, на 68-й вышедший на замену Деян Радоньич позволил Поповичу набрать третье в матче очко (гол плюс два «ассиста») за результативное действие.

Туляки успели отыграть один мяч — на 79-й минуте точный удар нанёс Евгений Луценко, продливший свою голевую серию до пяти матчей и достигший отметки в 14 забитых мячей в нынешнем чемпионате (больше — 16 — только у форварда питерского «Зенита» Артёма Дзюбы). Однако большего хозяевам добиться не удалось.

Самарцы одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева. 47-летний специалист провёл третий матч в качестве главного тренера «Крыльев», и две предыдущие встречи завершились ничьими — 1:1 в Москве с «Локомотивом» и 0:0 дома с «Ростовом».

Тем не менее эта победа не позволила «Крылышкам» улучшить своё турнирное положение: с 27 набранными очками они по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ. Правда, отставание от идущего на 14-м месте «Тамбова», который в этот же день проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2), сократилось до одного очка.

Бывший игрок сборной России Роман Широков позитивно оценил приход Талалаева в самарский клуб, писал ранее NEWS.ru.