«Крылья Советов» обыграли «Ротор» и вышли в 1/8 финала Кубка России

https://static.news.ru/photo/7450035c-13c2-11eb-8523-fa163e074e61_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

«Крылья Советов» одержали победу над «Ротором», команда вышла в следующий раунд Кубка России. Встреча в Самаре завершилась со счётом 3:0.

Два из трёх голов хозяева забили в первом тайме. Так, на 33-й минуте Дмитрий Комбаров вывел свою команду вперёд, а уже на 44-й минуте гол забил Дмитрий Цыпченко. Разгром завершился стараниями Егора Голенкова.

«Крылья Советов» набрали 6 очков. Команда финиширует на 1-м месте в группе 7.

Ранее NEWS.ru писал, что «Урал» одержал волевую победу над «Велесом», футболисты команды пробились в 1/8 финала Кубка России. Встреча в Домодедово завершилась со счётом 3:1.

«Велес» вёл в счёте до 86-й минуты, однако форвард «Урала» Эрик Бикфалви реализовал пенальти и сравнял результат.