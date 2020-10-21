«Крылья Советов» обыграли «Ротор» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» одержали победу над «Ротором», команда вышла в следующий раунд Кубка России. Встреча в Самаре завершилась со счётом 3:0.
Два из трёх голов хозяева забили в первом тайме. Так, на 33-й минуте Дмитрий Комбаров вывел свою команду вперёд, а уже на 44-й минуте гол забил Дмитрий Цыпченко. Разгром завершился стараниями Егора Голенкова.
«Крылья Советов» набрали 6 очков. Команда финиширует на 1-м месте в группе 7.
Ранее NEWS.ru писал, что «Урал» одержал волевую победу над «Велесом», футболисты команды пробились в 1/8 финала Кубка России. Встреча в Домодедово завершилась со счётом 3:1.
«Велес» вёл в счёте до 86-й минуты, однако форвард «Урала» Эрик Бикфалви реализовал пенальти и сравнял результат.