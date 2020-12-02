Криштиану Роналду побил рекорд Месси

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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус». Один из мячей забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Это стал его 71 —й гол в домашних матчах Лиги чемпионов, тем самым он обошёл другого рекордсмена — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов. Кроме того, этот гол стал для Роналду 750-м в карьере, пишет «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусной инфекцией. О выздоровлении португалец сообщил 30 октября. За четыре дня до того, как он заразился вирусом, Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев. Спортсмен находился на карантине в Турине, поскольку в Италии, в отличие от Португалии, на изоляции нужно находиться 10, а не 14 дней. Футболист надеялся излечиться к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной», но ему это не удалось.