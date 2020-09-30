Краснодарский рай: как Россия впервые получила три команды в Лиге чемпионов

Никогда такого не было — и вот опять... Российские футбольные болельщики в последние годы привыкли к жестоким разочарованиям, когда дело касалось участия отечественных клубов в еврокубках. Но вот и на нашу улицу заглянул праздник: «Краснодар», обыграв дома и в гостях с одинаковым счётом 2:1 греческий ПАОК из Салоник, пробился через квалификационный раунд в групповой турнир Лиги чемпионов. NEWS.ru рассказывает, в чём двойная уникальность этого события, при каких обстоятельствах оно произошло и что «быков», равно как и двух других российских «полпредов», ждёт в самом престижном европейском турнире.

Что произошло: сообразили на троих

«Краснодар» своим успехом убил сразу двух зайцев. Во-первых, у России никогда ранее не было трёх клубов в групповой стадии Лиги чемпионов. Несмотря на классическое российское предложение «сообразить на троих», больше двух в этой компании никак не собиралось. Проблема всегда была в том, что наша позиция в таблице коэффициентов УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) позволяла в лучшем случае лишь чемпиону и вице-чемпиону страны напрямую попасть в лигочемпионскую группу, тогда как третьему призёру национального первенства предлагалось преодолеть два, а то и три раунда квалификации. И вот эта задача неизменно становилась камнем преткновения для российских клубов.

Не далее как год назад и сами «быки» пали жертвой этого сурового «естественного отбора». Героически пройдя по сумме двух матчей португальский «Порту» (0:1 дома, 3:2 на выезде), подопечные Мурада Мусаева напоролись на греческий (снова греческий!) «Олимпиакос». Два поражения — 1:2 на своём поле, 0:4 в Пирее — и прощай, мечта о Лиге чемпионов.

Но теперь для «чёрно-зелёных» всё сложилось куда как более удачно. В квалификации на их пути стоял лишь один барьер, да и тот не самый высокий — ПАОК при всём желании не отнесёшь к грандам европейского футбола. И этот шанс «быки» использовали сполна.

Agenturfoto/Global Look Press

Тут как раз настало время сказать «во-вторых», вспоминая про ещё одного «умерщвлённого» южанами «зайца». Сам «Краснодар» никогда ранее не играл в группе Лиги чемпионов, и теперь владелец клуба Сергей Галицкий может считать этот успех торжеством своей стратегии.

«Краснодар» — проект частный, реализованный на средства Галицкого и стремящийся развиваться по западному образцу. И важнейшее место в этом проекте занимает футбольная академия, воспитанники которой (голкипер Матвей Сафонов, полузащитник Даниил Уткин, нападающий Магомед-Шапи Сулейманов) уже сейчас играют ключевые роли в команде.

И, конечно, очень важно, что «быкам» удалось пробить стену, мешавшую России получить сразу трёх представителей в ЛЧ, реализовав в буквальном смысле последний шанс. Дело в том, что прошлогодняя потеря позиций в рейтинге УЕФА (мы пропустили вперёд Португалию) обернулась для нас утратой одной путёвки в Лигу чемпионов. То есть с сезона-2021/22 у России в главном еврокубке точно будут только два клуба. Так что «Краснодар» фактически воплотил для российских болельщиков известную поговорку: «Перед смертью не надышишься». И за это команде Мурада Мусаева отдельное спасибо.

Как это произошло: суперматч Кайо и убойный выход Смольникова на замену

Ни в коем случае нельзя сказать, что «быки» с лёгкостью решили требуемую задачу и не заметили сопротивления греческой команды. После победы дома (2:1) было очевидно, что только оборонять шаткое преимущество в один мяч в Салониках чревато неприятностями. Да и не в правилах это южан, любящих и умеющих играть с акцентом на атаку и контроль мяча.

Однако ситуация осложнялась тем, что из-за травм не могли выйти на поле стадиона под забавным названием «Тумба» Вандерсон, Кристофер Олссон и давно находящийся в лазарете Ари, а форвард Маркус Берг всё же оказался в стартовом составе, несмотря на повреждение, полученное в недавнем поединке российского чемпионата с «Сочи».

Первый тайм «Краснодару», надо признать, совсем не удался. Соперник, правда, тоже реально не угрожал воротам Сафонова, но пару-тройку полумоментов всё же создать сумел. А вот у «чёрно-зелёных» было слишком много брака в передачах в середине поля, из-за чего до более или менее острых и осмысленных атак дело почти не доходило.

На счастье гостей, просто блестящий матч выдал центральный защитник Кайо. Возможно, бразильцу сильно помогло возвращение в строй после дисквалификации Александра Мартыновича, который вселил в напарника по центру обороны уверенность. Но Кайо, зачастую справедливо критикуемый за постоянные ошибки, на сей раз свёл их число к «прожиточному минимуму». И даже ниже того. Бразилец, хоть и схлопотал ещё в первом тайме жёлтую карточку, был хорош на перехватах и даже «выдёргиваясь» в середину поля, практически не допускал позиционных провалов.

И, кстати, свой единственный гол хозяева забили после розыгрыша стандартного положения, когда за точно пробившим головой Омаром Эль-Каддури не уследили другие оборонявшиеся игроки «Краснодара».

А ещё одной несомненной удачей «быков» в этот вечер стал выход на замену Игоря Смольникова. Причём Мусаев каким-то чутьём понял, что номинальный правый защитник, «приросший» к этой позиции и за годы выступления в петербургском «Зените», и в российской сборной, сейчас будет необычайно полезен в опорной зоне. А потому и выпустил Смольникова вместо заметно уставшего к середине второго тайма Уткина.

И этот ход сработал на сто процентов! Игорь не только помог «разгрузить» правого защитника Сергея Петрова, на которого активные игроки левой бровки ПАОКа оказывали серьёзное давление, но и стал одной из ключевых фигур при выводе мяча со своей половины поля на чужую. При этом, не будучи привязанным к правому флангу, Смольников совершал свои рывки и рейды по всему фронту атаки. И первый гол, во многом решивший судьбу противостояния, случился как раз после очередной вылазки экс-зенитовца по маршруту левого инсайда. Греческим болельщикам не следует винить защитника Иоанниса Михаилидса за срезанный в свои ворота мяч: ведь если бы пас от Смольникова дошёл до адресата, оставшийся в одиночестве Берг наверняка не оставил бы голкиперу ни единого шанса.

Конечно, нужно отметить и правильную реакцию подопечных Мусаева на быстро пропущенный ответный мяч. Они не стали вжиматься в свою штрафную, удерживая устраивавший их ничейный результат, а сразу же провели ещё одну классную атаку, которая окончательно уничтожила соперника. Реми Кабелла после удара Тони Вильены добил отскочивший от штанги мяч в сетку ворот и окончательно снял все вопросы о победителе.

Что дальше: «группы жизни» и «смерти» для наших, усиление для «быков»

А дальше начинается самое интересное. После того как определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов, 1 октября пройдёт жеребьёвка, которая и распределит их всех по восьми квартетам. Но для начала всех участников самой вкусной стадии турнира рассортировали по четырём корзинам — в соответствии со специальным рейтингом УЕФА. Петербургский «Зенит», например, угодил в первую корзину как победитель национального чемпионата страны, ещё год назад входившей в топ-6 европейских первенств.

Agenturfoto/Global Look Press

Но куда более любопытным представляется тот факт, что индивидуальный рейтинг «Краснодара» оказался чуть выше, чем у московского «Локомотива»: 35,500 против 33,000. И эта разница в два с половиной балла отправила «быков» в третью корзину, а «железнодорожников» — в четвёртую. А это означает, что у команды Мусаева в группе может быть на одного топ-соперника меньше, нежели у подопечных Марко Николича.

Впрочем, последние провалы российских клубов на континентальной арене доказывают, что для наших абсолютно все соперники могут считаться командами топ-уровня. Тем не менее в ожидании жеребьёвки, которая пройдёт в 18:00 по московскому времени в первый день октября, можно попробовать составить так называемые группы жизни и смерти для «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива».

При этом нужно помнить о двух критериях: во-первых, представители одной страны в одну группу попасть не могут, во-вторых, российские и украинские клубы ввиду сложных политических отношений между странами также будут разведены по разным группам.

Итак, предполагаемые «группы жизни»:

«Зенит»: «Аякс» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Мидтьюлланн» (Дания)

«Краснодар»: «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Ференцварош» (Венгрия)

«Локомотив»: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция)

А теперь — один из вариантов «групп смерти» для каждого из российских клубов:

«Зенит»: «Манчестер Сити» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)

«Краснодар»: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Марсель» (Франция)

«Локомотив»: «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия)

Ещё раз стоит повториться, что даже если кого-то из российского трио жребий отправит в «группу жизни», это отнюдь не гарантирует лёгкого бытия и непринуждённого выхода в плей-офф Лиги чемпионов — настолько низок нынче уровень нашего внутреннего чемпионата. Но поскольку трансферное окно в Российской премьер-лиге будет открыто до 17 октября, у питерцев, краснодарцев и «железнодорожников» ещё есть возможность укрепить составы.

Agenturfoto/Global Look Press

«Быки», в отличие от «Зенита» и «Локо», в этом плане находятся в более экстремальных условиях. Дело в том, что чемпион и вице-чемпион России, получив прямые путёвки в групповой турнир ЛЧ, имели возможность вести планомерную селекцию именно под главный еврокубок. У «Краснодара» же вплоть до 30 сентября, когда был пройден ПАОК в квалификации, не было понимания, в каком из турниров он окажется. Ведь в Лиге Европы, в которую попала бы команда Мусаева в случае поражения от греков, вполне могло хватить имеющихся кадровых ресурсов. Теперь же с прицелом на Лигу чемпионов можно попытаться укрепить две-три позиции. Очевидно, что «быкам» необходим центральный защитник, неплохо было бы укрепить и атакующую линию. И на всё про всё у южан — лишь две с половиной недели.

Но время есть — в том числе и для празднования столь значимого для всех нас события, однозначно превратившего Краснодарский край в Краснодарский футбольный рай.