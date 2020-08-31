«Краснодар» в квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»

https://static.news.ru/photo/a49e1ee2-eb7a-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Краснодар» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия). Об это стало известно в ходе жеребьёвки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», брестское «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), бельгийский «Гент» сыграет с венским «Рапидом», датский «Мидтьюлланд» — с «Янг Бойз» (Швейцария), «Омония» (Кипр) — с «Црвеной Звездой» (Сербия) , азербайджанский «Карабах» — с «Мольде» (Норвегия), «Ференцварош» из Венгрии — с «Динамо» Загреб.

Матчи состоятся 15 и 16 сентября.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата.

В матче шестого тура «Краснодар» и «Ростовом» сыграли вничью — 1:1. Оба мяча в игре команд из соседних южных регионов страны были забиты после перерыва, писал NEWS.ru.