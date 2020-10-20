«Краснодар» свёл к ничьей первый матч в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/309472d0-131b-11eb-b128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenturfoto/imago-images.de/Global Look Press

Футболисты «Краснодара» провели первый в истории российского клуба матч в групповом турнире Лиги чемпионов. Соперником выступал другой новичок престижного европейского состязания — французский «Ренн».

Матч на «Роазон Парк» в Ренне завершился результативной ничьей — 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала благодаря пенальти отличились хозяева поля. Серу Гирасси на 56-й минуте был точен с 11-метровой отметки.

Радость французов была недолгой. Уже на 59-й минуте «Краснодар» отыгрался стараниями Кристиана Рамиреса.

Другие соперники «Краснодара» и «Ренна» по группе E — лондонский «Челси» и «Севилья» — также закончили свой поединок вничью (0:0). Во втором туре группового этапа 28 октября «Краснодар» дома сыграет с «Челси», а «Ренн» отправится в гости к «Севилье».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил «Брюгге» со счётом 1:2 на старте группового этапа Лиги чемпионов. На 63-й минуте Деннис вывел вперёд бельгийцев. На 74-й минуте счёт сравнялся — Хорват забил мяч в собственные ворота. На 93-й минуте Де Кетеларе отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова.