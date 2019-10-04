https://static.news.ru/photo/302f76b0-e81e-11e9-9a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Матч 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком» пройдёт при полных трибунах.

Пресс-служба краснодарского клуба сообщила, что все билеты на игру проданы.

Домашний стадион «Краснодара» вмещает 35 179 человек, матч состоится в воскресенье, 6 октября, в 19:00.

«Краснодар» на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, «Спартак» расположился на десятом месте.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вышел в лидеры бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив два мяча в матче с казанским «Рубином», писал News.ru.