Матч 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком» пройдёт при полных трибунах.
Пресс-служба краснодарского клуба сообщила, что все билеты на игру проданы.
Билетов больше нет Ждём поддержку!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar)
#КраснодарСпартак #SoldOut #ВпередБыки pic.twitter.com/JPjaU49i03 October 6, 2019
Домашний стадион «Краснодара» вмещает 35 179 человек, матч состоится в воскресенье, 6 октября, в 19:00.
«Краснодар» на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, «Спартак» расположился на десятом месте.
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вышел в лидеры бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив два мяча в матче с казанским «Рубином», писал News.ru.
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