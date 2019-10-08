Футбольный клуб «Краснодар» отказал дортмундской «Боруссии» в продаже нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.
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19-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне Сулейманов является лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча в 12 матчах.
Сулейманов вошёл в состав молодёжной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Польшей (11 октября, Екатеринбург) и Эстонией (15 октября, Пярну), писал News.ru.
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