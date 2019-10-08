https://static.news.ru/photo/f15736e2-e9b4-11e9-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Краснодар» отказал дортмундской «Боруссии» в продаже нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

По сообщению РБК , «Боруссия» летом хотела приобрести форварда более чем за €20 миллионов, однако в «Краснодаре» пока не хотят его продавать.

19-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне Сулейманов является лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча в 12 матчах.

Сулейманов вошёл в состав молодёжной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Польшей (11 октября, Екатеринбург) и Эстонией (15 октября, Пярну), писал News.ru.