https://static.news.ru/photo/a986ccfa-e05f-11e9-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: twitter.com/PressSec

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список футболистов, которые вошли в состав молодёжной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Польшей (11 октября, Екатеринбург) и Эстонией (15 октября, Пярну).

В список вошли вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, защитник «Спартака» Николай Рассказов, полузащитники Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Всего в состав вошли 23 футболиста.

На данный момент у нас добавились футболисты, которые пропустили предыдущий сбор из-за различных повреждений. На сегодняшний день они в строю, играют и готовы добиваться результата в составе молодёжной сборной, — сказал старший тренер сборной Михаил Галактионов.

Команда соберётся 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург. На следующий день после игры с Польшей, 12 октября, россияне вылетят в Таллин.

Сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче россияне обыграли Сербию (1:0), а затем на выезде сыграли вничью 0:0 с Болгарией.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал профессиональной целью выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу 2020 года, писал News.ru.