Третий не лишний: «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В матче за Суперкубок УЕФА мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Севильей» со счётом 2:1.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» в присутствии почти 20 тысяч зрителей. «Севилья» открыла счёт на 13-й минуте с пенальти — 11-метровый реализовал Лукас Окампос. Ответный мяч мюнхенцы...