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Футбол

Третий не лишний: «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

09:50, 01 октября 2020
Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в истории вышел в групповой этап турнира. Кроме того, впервые в истории в групповой стадии ЛЧ сыграют сразу три российских клуба.

Андрей Шрамко/РИА Новости

Agenturfoto/Global Look Press

Андрей Шрамко/РИА Новости

Agenturfoto/Global Look Press

Андрей Шрамко/РИА Новости

Agenturfoto/Global Look Press

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

Андрей Шрамко/РИА Новости

imago images/ANE Edition/ТАСС

EPA/DIMITRIS TOSIDIS/ТАСС

Андрей Шрамко/РИА Новости

imago images/ANE Edition

Андрей Шрамко/РИА Новости

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