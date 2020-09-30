Третий не лишний: «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в истории вышел в групповой этап турнира. Кроме того, впервые в истории в групповой стадии ЛЧ сыграют сразу три российских клуба.
Андрей Шрамко/РИА Новости
Agenturfoto/Global Look Press
Андрей Шрамко/РИА Новости
Agenturfoto/Global Look Press
Андрей Шрамко/РИА Новости
Agenturfoto/Global Look Press
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
Андрей Шрамко/РИА Новости
imago images/ANE Edition/ТАСС
EPA/DIMITRIS TOSIDIS/ТАСС
Андрей Шрамко/РИА Новости
imago images/ANE Edition
Андрей Шрамко/РИА Новости
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