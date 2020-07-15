После матча предпоследнего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом», завершившегося крупной победой хозяев (3:0), с журналистами пообщались главный тренер клуба из столицы Чечни Игорь Шалимов и Андреас Хинкель — помощник рулевого «красно-белых» Доменико Тедеско, дисквалифицированного до конца чемпионата.

Хинкель: не разбираюсь в соцсетях, но если Федун предложил создать хештег, наверное, он прав

Андреас Хинкель отметил, что он очень рад рад за команду и ребят — эта победа была важна для «Спартака» после безвыигрышной серии, в результате которой у футболистов уходит уверенность в своих силах. По его словам, против «Ахмата» команда с самого начала играла хорошо, контролировали ход матча.

В первом тайме были моменты для взятия ворот, и даже удалось забить — не знаю, почему этот гол отменили, пока не смотрел видеоповтор. Тем не менее никто руки не опустил, мы продолжали нагнетать давление на соперника и во втором тайме всё-таки забили мяч, который был засчитан: Зобнин отлично пробил, и это по большому счёту воодушевило команду, после чего были забиты ещё два гола. Хотел бы отметить Самюэля Жиго, который сделал отличную передачу на Александра Соболева в эпизоде со вторым голом. Отобрав мяч у своей штрафной, Жиго протащил его на чужую половину поля и отдал удобный пас под удар Соболеву. Сегодня ребята будут наслаждаться победой, а на следующий день все вернёмся к работе и начнём подготовку к предстоящему матчу, — заявил помощник Доменико Тедеско.

— Если оценить поединок с «Ахматом» в контексте предстоящего полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом», насколько эта важная игра сидела в подсознании тренеров и игроков? Возможно, ранние замены Айртона и Зелимхана Бакаева как раз были связаны с желанием поберечь игроков перед выездом в Питер?

— Безусловно, перед матчем с «Ахматом» у нас был разработан определённый план. Понятно, что во время игры может что угодно случиться, может произойти какой-то форс-мажор, но сегодня некоторые замены действительно были сделаны с учётом предстоящего поединка с «Зенитом», а вовсе не потому, что футболисты плохо играли или с ними что-то случилось. Мы решили дать им чуть больше возможности отдохнуть и восстановить силы перед полуфиналом Кубка, который для нас очень важен.

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— Не связан ли перевод Павла Маслова на правый фланг с его автоголом в предыдущем матче в Сочи? И как оцените действия связки молодых игроков Маслов — Илья Гапонов на правом фланге обороны?

— На мой взгляд, Павел и против «Сочи» провёл отличный матч. Да, конечно, случился гол в свои ворота — такое бывает, парню просто не повезло в том эпизоде. Но в последних матчах Маслов играл очень хорошо, и против «Ахмата» мы решили немного поменять его позицию, выпустив на место правого крайнего защитника. Павел хорошо себя показал — как в атаке, так и в оборонительных действиях. А его связка с Гапоновым, считаю, прекрасно себя показала.

— Как оцените игру Зелимхана Бакаева, который, кажется, в последних встречах чувствует себя не совсем в своей тарелке? Есть ли у полузащитника шанс выйти в стартовом составе против «Зенита»?

— После рестарта чемпионата Зелимхан в нескольких матчах действительно был не в лучшей форме, поскольку пропустил пару недель подготовки с командой из-за коронавируса. Особенно если сравнивать игру Бакаева с той, которую он демонстрировал на коротком весеннем отрезке, до паузы в чемпионате. Но сейчас, считаю, Зелимхан уже набрал хорошую форму и отлично проявляет себя на поле.

— «Спартак» обыграл «Ахмат» достаточно уверенно, но нет ли у вас опасений, что эта игра может стать единичной вспышкой? Как, например, случилось после победы в Туле над «Арсеналом», за которой последовала серия из пяти матчей без выигрышей.

— Не всё так однозначно, и даже серию «Спартака» без побед нельзя оценивать только по результатам. Не люблю ворошить прошлое, но засчитай судьи те голы, которые мы забили в матчах с «Уфой» и «Тамбовом», и всё закончилось бы иначе, и вы сейчас говорили бы совсем другие вещи. Тем не менее мы стараемся делать всё от нас зависящее, настраиваем ребят на каждую игру, стараемся, чтобы они выполняли поставленные задачи. Нужно идти дальше, расти — у нас молодая команда, поэтому вдвойне хорошо, что одержали победу над «Ахматом». Она очень важна в плане уверенности в себе и дальнейшего роста. Не знаю, как мы будем играть дальше, но сделаем всё возможное, чтобы у «Спартака» было больше побед.

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— В поединке с «Ахматом» все игроки «Спартака» показали отменный настрой. Тем не менее будет ли тренерский штаб накануне кубкового поединка с «Зенитом» использовать в качестве дополнительного мотивирующего фактора скандальное высказывание генерального директора питерского клуба Александра Медведева, из-за которого он был даже вызван на очередное заседание комитета по этике РФС?

— На самом деле я даже не знаю, что там была за ситуация и что сказал гендиректор «Зенита». Что касается предстоящего матча, уверен, что будет очень интересная игра. Понятно, что мы играем с действующим чемпионом страны, играем на выезде, и изначально соперник является фаворитом в этом поединке. Тем не менее приедем, сыграем, посмотрим, что сможем сделать. Не думаю, что на такой матч футболистов нужно как-то дополнительно настраивать, искать какие-то слова, доводы. Полуфинал Кубка России против чемпиона страны — это само по себе большая мотивация.

— После окончания встречи с «Ахматом» владелец «Спартака» Леонид Федун предложил создать хештег #судитеСпартакКакЗенит, и тогда «красно-белый» клуб станет чемпионом. Вы поддерживаете это предложение босса клуба? «Спартак» действительно станет чемпионом, если появится такой хештег?

— Если честно, я не очень силён во всех этих соцсетях и толком не знаю, как это работает. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но если президент клуба так говорит, то, наверное, это правильно.

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Шалимов: проиграли 0:3, но для нас всё равно хороший день

Наставнику «Ахмата» представители СМИ не задали ни одного вопроса, поэтому он ограничился собственным комментарием по итогам матча.