«Спартак» пожаловался на слова гендиректора «Зенита» по видео из раздевалки

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Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо главе комитета по этике РФС Семену Андрееву с просьбой дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу провокационного видео из раздевалки петербургской команды.

Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора, — написал в письме Михайлов.

Он попросил комиссию дать оценку высказыванию Михайлова с позиции морали и этики.

Ранее сообщалось, что Медведев считает спорный момент с непристойным поведением на видео из раздевалки с участием игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна нормальным проявлением эмоций после победы в сезоне-2019/20. Он предложил считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.