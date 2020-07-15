«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с «Крыльями Советов»

https://static.news.ru/photo/22acfb54-c6bf-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 0:0.

Нападающий самарской команды Максим Глушенков забил гол на 67-й минуте встречи, который был отменён после просмотра VAR. Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте матча и был удалён с поля.

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. «Крылья» идут на 15-м месте, набрав 28 очков.

В первом матче 29-го тура РПЛ тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Счёт на 13-й минуте матча открыл полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич. На 38-й минуте встречи полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. Снова вывел тульскую команду вперёд полузащитник Владислав Пантелеев, забив на 74-й минуте матча. Точку поставил ещё один полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв, забив гол на последних минутах матча (90+4).