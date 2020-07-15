«Арсенал» обыграл «Урал» в гостевом матче 29-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/90158146-c6ad-11ea-962f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на 13-й минуте матча открыл полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич. На 38-й минуте встречи полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. Снова вывел тульскую команду вперёд полузащитник Владислав Пантелеев, забив на 74-й минуте матча.

Нападающий екатеринбургского клуба Андрей Панюков мог спасти команду от поражения на 81-й минуте матча, однако его забитый гол был отменён после просмотра VAR, так как игрок находился в офсайде. Точку поставил ещё один полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв, забив гол на последних минутах матча (90+4).

На данный момент «Арсенал» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» располагается на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на ближайшем совещании клубов РПЛ будет рассмотрено предложение общероссийского профсоюза футболистов по созданию фонда помощи клубам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Функция фонда будет состоять в том, чтобы не допустить снятия клубов с соревнований по ходу сезона и сохранить целостность турнира в случае больших финансовых проблем, а также иметь возможность частично компенсировать задолженности работникам уже обанкротившихся клубов.