Футболистов могут заставить отдавать деньги в фонд помощи проблемным клубам

https://static.news.ru/photo/ff1c2db4-c5d7-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ближайшем совещании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) будет рассмотрено предложение общероссийского профсоюза футболистов по созданию фонда помощи клубам, попавшим в сложную финансовую ситуацию.

Функция фонда будет состоять в том, чтобы не допустить снятия клубов с соревнований по ходу сезона и сохранить целостность турнира в случае больших финансовых проблем, а также иметь возможность частично компенсировать задолженности работникам уже обанкротившихся клубов, сообщает «РБ-Спорт».

Средства фонда будут формироваться из двух источников — 0,25% от заработной платы предлагается ежемесячно платить футболистам, а 0,5% эквивалента заработной платы футболиста перечисляет футбольный клуб. При этом, если клуб воспользуется данной помощью фонда, он будет обязан возместить взятую сумму и начать следующий сезон с дефицитом в 6 очков.

Клубы РПЛ должны будут высказать своё мнение по данной теме до 17 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская премьер-лига примет участие во всенародной акции «Пожалуйста, дышите!», организованной медиагруппой «Россия сегодня». В рамках акции перед стартом матчей 29-го тура ЧР по футболу игроки всех 16 команд в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде выйдут на поле в футболках с именами и фотографиями врачей, волонтёров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестёр и сотрудников бригад скорой помощи. Истории о героях во время игры озвучат спортивные комментаторы.