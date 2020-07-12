Комментаторы матчей РПЛ озвучат истории о врачах и волонтёрах

Российская премьер-лига примет участие во всенародной акции «Пожалуйста, дышите!», организованной медиагруппой «Россия сегодня».
В рамках
Спорт и здоровье — фактические синонимы. Для нас очень важно, что футбольный мир солидарен с нашей акцией в поддержку медиков, солидарен с теми, кто стоит на страже здоровья всех россиян, — подчеркнул гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
В свою очередь президент
За счёт их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг, — сказал он.
Партнёром акции в рамках 29 тура ЧР стал «Матч ТВ». Управляющий директор спортивного телеканала Александр Тащин сообщил, что канал и весь холдинг «Газпром-медиа» являются партнёрами движения «Волонтёры-медики», и оказывают регулярную информационную поддержку врачам и их добровольным помощникам. Он подчеркнул, что эти люди заслуживают самой широкой и искренней народной благодарности.
Здоровья вам, наши дорогие, отважные врачи, санитары, медсестры, волонтёры! Спасибо вам! И, пожалуйста, дышите! — добавил Тащин.
Ранее NEWS.ru писал, что организатор акции в поддержку российских медиков и волонтёров «Пожалуйста, дышите» медиагруппа «Россия сегодня» приняла решение сделать её бессрочной.
Онлайн-акция стартовала в конце мая. В её рамках на сайте breathe.ria.ru публикуются истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтёров по всей России, которые работают на передовой борьбы за жизнь и здоровье граждан во время пандемии коронавируса. Акция является знаком безмерной благодарности и желания сохранить память о тех, кто каждый день рискует собой ради спасения других.
На портале представлен коллаж из фотографий врачей, волонтёров, медсестёр, фельдшеров и санитаров, бригад скорой помощи. Наведя курсор на снимки, можно узнать имя героя и узнать его историю. Желающие могут поделиться своей историей со словами благодарности.
Акция организована МИА «Россия сегодня» при поддержке Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, ВОД «Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров, а также АНО «Национальные приоритеты». В качестве генерального партнёра выступила ВГТРК. Мероприятие поддержали информационные и отраслевые партнёры: Благотворительный фонд «Система», телеканал «Москва 24», ИД «Аргументы и факты», коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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