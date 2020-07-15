Поединок предпоследнего, 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по вывеске не представлял собой ничего выдающегося: встречались команды, находившиеся на 11-й (московский «Спартак») и 13-й (грозненский «Ахмат») строчках в турнирной таблице. Однако любопытных нюансов, противостояний и подводных течений в этой встрече было не один и не два, о чём NEWS.ru и рассказывает в этом материале.

Глушаков снова на «Открытие Арене»

Одна из главных интриг, можно сказать, лежала на поверхности: бывший капитан чемпионского состава «Спартака» образца 2017 года Денис Глушаков впервые вышел на газон тушинской «Открытие Арены» в качестве игрока другой команды. Всем памятна история «грехопадения» полузащитника в глазах «красно-белых» фанатов, которые быстро сделали один шаг от любви до ненависти, посчитав Глушакова виновным в увольнении из команды «золотого» тренера Массимо Карреры осенью 2018-го. Сам Дэн продержался в «Спартаке» немногим дольше, испытывая все эти месяцы колоссальное давление со стороны болельщиков, всячески пытавшихся морального его изничтожить.

После ожидаемого ухода из рядов столичного клуба Глушаков довольно быстро нашёл себе новое место работы, подписав контракт с «Ахматом». И уже однажды успел сыграть против «красно-белых» — в августе прошлого года, на старте нынешнего чемпионата. Тот опыт вышел совсем неудачным: только-только привыкавший к новой команде Дэн был почти незаметен на поле грозненской «Ахмат Арены», сыграл лишь 70 минут, после чего попал под замену, а «Спартак», тогда ещё ведомый Олегом Кононовым, уверенно победил — 3:1.

Но теперь, спустя почти год, ситуация кардинальным образом изменилась. Если «красно-белые» с новым наставником Доменико Тедеско после длительной коронапаузы в чемпионате откровенно «посыпались», то «Ахмат», напротив, воспрянул духом — равно как и Глушаков, показавший намерение стать одним из лидеров команды. Не случайно в 22 проведённых матчах РПЛ Денис забил четыре мяча, причём два из них — в июньских встречах с самарскими «Крыльями Советов» и ФК «Сочи». А с учётом того факта, что грозненцы, в отличие от «красно-белых», за два тура до финиша чемпионата ещё не обеспечили себе место в премьер-лиге на будущий сезон, можно было предположить, что Глушаков выйдет биться против бывшей команды с особым настроем.

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Возможно, так оно и было, но настрой любого из нынешних спартаковцев, вышедших в этот вечер на газон арены в Тушино, был ощутимо выше, нежели у экс-капитана «красно-белых». Глушаков, номинально расположившийся на позиции правого из тройки атакующих хавбеков «Ахмата», конечно, старался расширить диапазон своих действий на поле, однако ничем особым ему проявить себя не удалось. Однажды после неудачного розыгрыша москвичами стандартного положения Денис едва не убежал с центра поля один на один с голкипером Александром Максименко, но Самюэль Жиго в подкате успел выбить у него мяч. А сектор «красно-белых» фанатов отреагировал на это дружным гулом.

Но в этом, да и в других эпизодах Дэн, скорее, попал под горячую руку и слово спартаковских болельщиков, выведенных из себя, мягко говоря, неадекватным судейством арбитра Алексея Сухого.

Так что главным антигероем вечера стал вовсе не Глушаков, а рефери и его видеоассистенты, принявшие наряду с верными и несколько абсурдных решений. В частности, гол Эсекьеля Понсе в первом тайме был отменён из-за несуществующего офсайда, а чуть позже судейская бригада в полном составе прозевала игру рукой в своей штрафной площади защитника грозненцев Андрея Семёнова.

Две печальные серии «Спартака»

Выиграв в Туле у «Арсенала» (3:2) первый матч после паузы в чемпионате, «красно-белые» затем впали в игровую депрессию, которая продлилась пять игр и выразилась в трёх поражениях и двух ничьих. При этом дома спартаковцы умудрились проиграть одному из аутсайдеров РПЛ «Тамбову» (2:3) и разделить очки с «Уфой» (0:0) и «Локомотивом» (1:1). Поединок с «Ахматом» должен был дать ответ, готовы ли «красно-белые» побороть летнюю хандру и одержать победу в последнем домашнем матче чемпионата — ведь в заключительном туре им предстоит сыграть в Казани с «Рубином».

Ответ получился положительным. Хотя в первом тайме, когда упомянутые выше неоднозначные судейские решения лишили «Спартак» сначала пенальти (здесь VAR сработал верно), а затем забитого гола и ещё одного одиннадцатиметрового, были опасения, что подопечные Тедеско психологически сломаются и опустят руки.

Не сломались и не опустили. Напротив, едва выйдя на второй тайм, забили отличный гол «из раздевалки». Причём эффектный дальний удар нанёс Роман Зобнин, прежде такими подвигами не отличавшийся. Видимо, полузащитник «красно-белых», как и все его партнёры по команде, просто выплеснули в этом эпизоде, да и во всём матче ту злость, которая накопилась у них в последнее время на судей и — самое главное — на самих себя.

Так что «Спартак» успел до конца чемпионата закончить обе негативные серии, выиграв впервые за шесть последних матчей и после трёх домашних осечек.

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Лучше или хуже без Тедеско?

Тот самый единственный победный летний матч в Туле «Спартак» проводил без Тедеско: наставник отбывал дисквалификацию за старые прегрешения и наблюдал за игрой из VIP-ложи в компании тогда ещё не «сгоревшего» генерального директора клуба Томаса Цорна. Непосредственное руководство командой у бровки по ходу встречи осуществлял Андреас Хинкель — ассистент Тедеско.

Тогда многие пошутили: а может, «красно-белым» так дальше и играть, «запрятав» главного тренера подальше на трибуны? Однако примета не сработала, когда немецкий специалист итальянского происхождения во время дерби с «Локомотивом» схлопотал удаление и очередную дисквалификацию (теперь уже на три игры чемпионата, то есть аккурат до его окончания). В следующей встрече в Сочи бразды правления вновь достались Хинкелю. Чем это закончилось, всем известно: «Спартак» потерпел поражение 0:1.

И вот теперь, выходя на поединок с «Ахматом» вновь обезглавленными, «красно-белые» должны были попытаться доказать, что способны быть управляемой командой даже в отсутствие главного тренера.

И, надо признать, доказали. «Спартак» справедливо обвиняли, что он не может играть первым номером, вести позиционное нападение и создавать голевые моменты в большом количестве. Против «Ахмата», конечно, не всё в этом направлении было гладко, но в целом атакующая игра «красно-белых» смотрелась более цельно и симпатично, чем в последних провальных играх.

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Спрятав мысли о Кубке и «Зените»

Утратив практически все намёки на турнирную мотивацию в чемпионате страны (вылет из РПЛ уже не грозил, в борьбе за шестое место у многочисленных конкурентов было больше козырей), «красно-белые» получили возможность сосредоточиться на полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом», который пройдёт в Петербурге 19 июля. Отсюда сразу возникал вопрос: станет ли тренерский штаб «Спартака» в поединке с «Ахматом» проводить ротацию состава, давая возможность ключевым игрокам перевести дух и пропустить ничего не значащую игру в нынешнем сверхплотном графике.

Интересно, что матч с грозненцами никто из спартаковцев (разумеется, за исключением их главного тренера) не пропускал из-за дисквалификации, то есть никто из футболистов не мог рассчитывать на внеплановый, но вынужденный выходной перед поездкой в Питер. Зато эксперимент обретал необходимую чистоту: по стартовому составу «красно-белых» уже становилось ясно, в каком ключе Тедеско и его помощники намерены подвести команду к важнейшей кубковой встрече с «Зенитом».

Как выяснилось, коррективы в стартовом составе, хотя и имели место, но не носили массового характера. Неожиданность, по сути, была лишь одна: на правой бровке не оказалось ни Николая Рассказова (он вышел на замену лишь в середине второго тайма), ни Андрея Ещенко — на эту позицию сместился Павел Маслов, прежде игравший правого центрального защитника. Теперь же на этой позиции действовал другой молодой воспитанник «красно-белой» академии Илья Гапонов.

Что касается дуэта форвардов, на сей раз на скамейке запасных оказался Александр Соболев, а с первых секунд встречу начали Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Но это решение Тедеско вряд ли можно назвать сюрпризом, тем более что Соболев так же, как и Рассказов, получил свой отрезок игрового времени во второй половине встречи. И блестяще им распорядился, отправив второй мяч в ворота «Ахмата», закрепив победу «Спартака». Её сделал крупной уже в компенсированное время Гус Тил.

Таким образом, Тедеско и его соратники не стали играть в кошки-мышки и темнить с составом накануне кубковой игры с «Зенитом». Прав ли был тренерский штаб «красно-белых», покажет только воскресная игра в Петербурге.