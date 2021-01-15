Крамаренко прокомментировал возможность перехода в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/76543f76-57ef-11eb-81a1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Крамаренко Фото: minval.az

Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко подтвердил информацию, что он может занять аналогичную должность в московском футбольном клубе ЦСКА.

Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял, — отметил Крамаренко, слова которого приводит Azerisport.

Он также добавил, что пока не принял окончательное решение. Вполне возможно, что наставник сможет совмещать свою работу.

Некоторое время назад стало известно, что ЦСКА не будет продлевать контракт с Сергеем Овчинниковым. Он являлся помощником главного тренера Виктора Гончаренко и отвечал за работу с вратарями команды.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА планирует взять на сборы в Испанию нападающего молодёжной команды Владислава Яковлева.

ЦСКА поедет на предсезонные сборы в Кампоаморе 17 января. Яковлев по итогам 12 матчей текущего сезона молодёжного первенства России забил девять голов (один с пенальти). Футболист является лучшим бомбардиром команды.