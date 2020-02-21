Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал не исключил, что может провести всю карьеру за московскую команду.

У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Не исключаю, что всю карьеру или большую её часть проведу в «Спартаке», — цитирует Крала «RT на русском».