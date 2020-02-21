Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал не исключил, что может провести всю карьеру за московскую команду.
У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Не исключаю, что всю карьеру или большую её часть проведу в «Спартаке», —
цитируетКрала «RT на русском».
21-летний чешский футболист подписал пятилетний контракт со «Спартаком» 1 сентября 2019 года.
Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.
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