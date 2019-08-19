https://static.news.ru/photo/45b665f2-c262-11e9-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Филиппе Коутиньо Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо перешёл в немецкую «Баварию» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон и составляет €8,5 млн. Также «красные» смогут выкупить бразильца за €120 млн. Стороны согласились не разглашать какие-либо финансовые подробности контракта, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В сезоне 2018/19 27-летний Коутиньо сыграл за «гранатовых» 54 игр во всех турнирах и отличился 11 голами.

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