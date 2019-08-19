Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо перешёл в немецкую «Баварию» на правах аренды.
Соглашение рассчитано на один сезон и составляет €8,5 млн. Также «красные» смогут выкупить бразильца за €120 млн. Стороны согласились не разглашать какие-либо финансовые подробности контракта, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
В сезоне 2018/19 27-летний Коутиньо сыграл за «гранатовых» 54 игр во всех турнирах и отличился 11 голами.
Табличку с именем бывшего нападающего футбольного клуба «Атлетико» Антуана Гризманна около домашнего стадиона команды «Ванда Метрополитано» забросали мусором, писал News.ru.