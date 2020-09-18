Коронавирус снова не позволил ФК «Енисей» провести матч

https://static.news.ru/photo/ce415f08-fa6f-11ea-9d32-fa163e074e61_660.jpg ФК «Енисей» Фото: fcenisey/vk.com

Из-за заражения коронавирусом игроков красноярского футбольного клуба «Енисей» команда пропускает уже третий матч подряд, на этот раз — встречу с тольяттинским «Акроном» в рамках 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй дивизион чемпионата России).

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФНЛ. Согласно ему, инфицированные футболисты изолированы, для них введён карантин.

На основании предписания главного государственного санитарного врача по Ярославской области от 12 сентября 2020 года в отношении ряда игроков «Енисея» был введён режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин), — говорится в сообщении.

Матч между «Енисеем» и «Акроном» должен был состояться 23 сентября в Тольятти. Окончательное решение по вопросу проведения этой встречи будет принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».