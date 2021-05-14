«Король мира»: футболист «Краснодара» — об отношении иностранцев к Путину

https://static.news.ru/photo/122caacc-b4b2-11eb-94ca-96000091f725_660.jpg Герман Онугха Фото: german_onugha9/instagram.com

Нападающий футбольного клуба «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару» рассказал об отношении партнёров по команде из Дании к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит «Чемпионат».

Путина называют королём мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?» Я говорю: «Кого?» А они все: «Путин! Путин!» Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался, — сказал Онугха.

Он добавил, что партнёры по команде проявляют интерес к России и часто спрашивают про Сибирь и холода. Когда он перешёл в «Вайле», форварду не сразу поверили, что он из России и даже попросили всем говорить, что родился в Нигерии, а в России просто живёт.

Российский форвард перешёл в датский коллектив на правах аренды 1 февраля 2021 года. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее глава государства Владимир Путин традиционно вышел на лёд под 11-м номером в гала-матче Ночной хоккейной лиги. По итогам матча он забросил восемь шайб. Команда, за которую играл президент, победила с результатом 13:9.