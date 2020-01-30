https://static.news.ru/photo/526eecee-433e-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов стал одним из 32-х претендентов на должность наставника сборной Азербайджана.

Во время брифинга, который состоялся 29 января, исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов рассказал о расширении кандидатов на пост руководителя национальной командой.

Однако 53-летний российский и белорусский специалист отказался комментировать появившуюся информацию.

Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю, — приводит слова Кононова Azerisport .

Предыдущим наставником сборной Азербайджана по футболу был Никола Юрчевич, который был назначен на должность в 2019 году.

Олег Кононов возглавлял московский «Спартак» с 12 ноября 2018 года по 29 сентября 2019. Специалист добровольно подал в отставку после поражения «Оренбургу» со счётом 1:2.

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев оставшуюся часть сезона проведёт в московском «Спартаке» на правах аренды, ранее писал NEWS.ru.